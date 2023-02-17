Pilot Garage-Hatay/Defne Çadırkenti-Kahramanmaraş Kamuoyu Açıklaması

Türkiye çapında yaşayan Konya-Karapınar’lı Bürokratlar ve iş insanlarını bir araya getiren Karapınar İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile Konya merkezli bir şirket olarak eşzamanlı yapılan çalışmalarda, insani yardımların yanı sıra Hatay Defne’de bir çadır kent kurulmasına destek vererek, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına bir nebze olsun yardımcı olmaya gayret ediyoruz. KARBİAD üyeleri ile deprem felaketinin başından bu yana tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Yaralarımızı hep birlikte aşacağımıza inancımız sonsuz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.