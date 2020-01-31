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Piaggio ve Vespa ilk 5'te

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Piaggio Grubu, ABD’nin prestijli ekonomi yayını Forbes tarafından açıklanan “2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter” sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı. Estetik çizgileri, teknolojik özellikleri ve çevre duyarlılıklarıyla tavsiye edilen Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi.   

Piaggio ve Vespa ilk 5'te

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Piaggio Grubu, ABD’nin prestijli ekonomi yayını Forbes tarafından açıklanan “2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter” sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı. Estetik çizgileri, teknolojik özellikleri ve çevre duyarlılıklarıyla tavsiye edilen Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi.   

31 Ocak 2020 Cuma 15:50
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Piaggio ve Vespa ilk 5'te

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen ve sunduğu modellerle motosiklet tutkunlarına keyifli sürüşler yaşatan Piaggio Group, ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan “2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter” sıralamasında 3 modeliyle yer aldı. Bu başarıyı getiren Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle motosiklet tutkunlarına tavsiye edildi.

İlk 5’te yer alan scooterlar arasında bulunan Piaggio’nun  Beverly 350 Tourer modeli, 350cc’lik tek silindirli motoru, ABS/ASR sistemi ve sportif  ön camına ek olarak; geniş 36 litrelik üst kutusu ve bluetooth üzerinden akıllı telefon bağlanabilirliği gibi opsiyonel olarak sunulan zengin donanımlarıyla sportif yapısını teknolojiyle buluşturuyor. Piaggio Group bünyesindeki Vespa markasının modern çizgilerini bünyesinde barındıran Primavera 50 modeli de; tek silindirli motoru, genişletilmiş park lambası, otomobil ehliyetiyle kullanılabilirliği ve 2020 model yılına özgü yenilenen donanımlarıyla kent içi yolculukları keyife dönüştürüyor.

Çevreci ve performanslı Vespa Elettrica da ilk 5’te!

2020 yılı için kullanılması tavsiye edilen bir diğer model ise geçtiğimiz yıl ülkemizde de satışa sunulmaya başlanan elektrikli Vespa Elettrica oldu. Kendine has gövde rengi, ve mavi renk detaylarıyla Vespa Elettrica, 4 saat gibi kısa sürede şarj olabilen çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. 1.000 tam şarj işlemi boyunca mükemmel verimlilik sağlayan motosiklet, anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üretiyor. Vespa Elettrica’nın performansı ise geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor.

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