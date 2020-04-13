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Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü

Yeni Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008, ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü aldı. Peugeot, 6.500 adedin üzerinde ürünü geride bırakarak zafere ulaşırken, tasarım dili ile de altıncı kez ödüle layık görülmüş oldu.

Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü

Yeni Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008, ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü aldı. Peugeot, 6.500 adedin üzerinde ürünü geride bırakarak zafere ulaşırken, tasarım dili ile de altıncı kez ödüle layık görülmüş oldu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:59
2008 Okunma
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü

Kompakt otomobil sınıfındaki yeni Peugeot 208 ve yeni Peugeot SUV 2008 modelleri, ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde 2020 Red Dot Tasarım Ödülü aldı. Her iki Peugeot modeli de sportif dış tasarımları ve mükemmel işçilik kalitesi ile uluslararası jüriyi etkiledi. Fransız otomobil üreticisi tasarım ödülünü altıncı kez kazandı.

Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008: çarpıcı tasarım ve elektrikli versiyon

Yeni Peugeot 208, çarpıcı dış tasarımı ile markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor. Yeni model ön çamurluğundan arka bagaj kapağına kadar uzanan net tasarım çizgileriyle jüriyi etkiledi. Yeni model aynı zamanda dijital üç-boyutlu gösterge paneli ile dünyada bir ilki de bünyesinde barındırıyor. Allure donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Peugeot 3D i-Cockpit® sportif, düzleştirilmiş çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran içeriyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, markanın yeni tasarım dilini tanımlayan dikey LED ön gündüz farlarıyla jüriyi etkiledi. Yeni gündüz farları otomobile özgün bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda yüksek marka bilinirliği sağlıyor. Girintili ve çıkıntılı geometrik şekillerin uygulandığı tasarımda üçgen formlar dikkat çekiyor. Uygulanan tasarım dili önden arkaya canlı ve dinamik bir görünüm sağlıyor. Arkadan bakıldığında üç aslan pençesi tasarımına sahip LED stop lambalarını birbirine entegre eden parlak siyah panel dikkat çekiyor. Yeni Peugeot SUV 2008’in iç mekanı; kaliteli dekoratif dikişler, LED ortam aydınlatması (GT Line donanım seviyesinde) ve Alcantara® (GT donanım seviyesinde) gibi birinci sınıf malzemeler de dahil olmak üzere birçok detayı bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot 208 ve Yeni Peugeot SUV 2008'in tamamen elektrikli versiyonları da bulunuyor. İnce ve özel tasarım öğeleri yeni Peugeot e-208 ve yeni Peugeot SUV e-2008 modellerini içten yanmalı motora sahip versiyonlardan ayrıştırıyor. Gövde rengindeki radyatör ızgarasının ortasında konumlandırılan aslan logosu bakış açısına göre renk değiştiriyor.

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