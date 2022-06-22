Peugeot’nun göz alıcı yeni modeli 408 tanıtıldı!

Yüz yılı aşkın tarihiyle otomotiv ansiklopedisine unutulmaz modeller kazandıran PEUGEOT, yeni 408 modeliyle de dinamik silueti ve kusursuz tasarımıyla kalıpları kırıyor. Yeni 408’in tasarımında ilk göze çarpan markanın özgün kedi duruşu marka aidiyetine gönderme yapıyor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı PEUGEOT logosuna gururla ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yeni PEUGEOT 408, 20 inçlik jantlar ve 720 mm çapında tekerleklerle yere sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408'i PEUGEOT ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor.

Yeni PEUGEOT 408, 4690 mm uzunluk ve 2787 mm dingil mesafesiyle birlikte 188 mm arka koltuk diz mesafesi sunuyor. 536 litre ile oldukça geniş bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni PEUGEOT 408, 1480 mm yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor.

Yeni PEUGEOT 408, hem sürücü hem de yolculara, sürüş keyfi ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken, aynı zamanda kompakt direksiyon simidi ile sürüş keyfini de destekleyen yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit® ile donatılıyor. Kokpitte, sürüş deneyimini daha sezgisel ve tatmin edici bir seviyeye taşımak için en güncel teknolojilerle kalite ve bağlantıya vurgu yapılıyor.

PEUGEOT, son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı başardı. PEUGEOT, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni PEUGEOT 408, modern dünyadaki insanların bir otomobilden bekledikleri tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Yeni PEUGEOT 408’de sunulan 6 kamera ve 9 radar ile desteklenen sürüş destek sistemleri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler sağlıyor. Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi, öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda görünmeden önce algılayan ve sürücüyü uyaran ‘Night Vision’ Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

PEUGEOT 408’i harekete geçirme görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor. Üç motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına eklenecek. Yeni PEUGEOT 408 tasarımcıları için verimlilik en önemli konulardan biri oldu. Aerodinamik, hafif yapı ve düşük emisyonlu motorlardan oluşan paket, hem hibrit hem de 130 HP benzinli versiyon için oldukça düşük tüketim anlamına geliyor.

Yeni PEUGEOT 408 hakkında açıklamalarda bulunan PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “PEUGEOT olarak hayatın estetik tasarımlarla daha güzel olduğuna inanıyoruz. Eşsiz görünümü, yenilikçi tasarım dili ve benzersiz zarafeti ile yeni 408, PEUGEOT markasının felsefesinin ve yaratıcılığının mükemmel bir ifadesi” şeklinde konuşan Linda Jackson ekledi, “Her açıdan göz alıcı olan yeni PEUGEOT 408, sürüş keyfi ararken gelenekselden kurtulmak isteyen otomobil tutkunları için tasarlandı. PEUGEOT'nun yüksek verimlilik seviyesi ile üst düzey dijital deneyim sunan gelişmiş teknolojik standartları ve ayrıca sezgisel sürüş keyfini bünyesinde barındırıyor” dedi.

Yeni PEUGEOT 408, 2023 başında pazara sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

SUV kodlarıyla harmanlanan dinamik ve yenilikçi tasarımın benzersiz çekiciliği

PEUGEOT modellerine özgü kedi duruşuyla yeni 408’in tasarım dili, yenilikçi konseptiyle C segmenti ile mükemmel bir uyum ortaya koyuyor. Özellikle arka tasarımda keskin yüzeyler dikkat çekerken, tavanın sonunda ve yan cephenin altlarında kullanılan keskin yüzeyler ışık oyunlarını beraberinde getiriyor.

408, C segmentinde alışık olunmadık, göz alıcı bir dış tasarıma sahip. EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.690 mm uzunluğa, 1.859 mm (aynalar katlı) genişliğe ve 2.787 mm dingil mesafesiyle sınıfının limitlerini zorluyor. Söz konusu dingil mesafesi geniş arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz genişliği 1.599 mm ve arka iz genişliği 1.604 mm olan yeni PEUGEOT 408, 20 inçlik jantları ve 720 mm çapında tekerlekleriyle yolda güçlü ve kendinden emin bir duruş sergiliyor. Yeni PEUGEOT 408, 1.480 mm’lik yüksekliği ile zarif ve sportif bir profil ortaya koyuyor.

Önden bakıldığında yeni nesil PEUGEOT modellerinin karakteristik unsuru olan yatay ve uzun motor kaputu dikkat çekiyor. Bu tasarım seçimi kaput/yan cephe oyuklarını görsel olarak gizlerken aynı zamanda otomobile modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yine bu tasarım uygulaması gövdenin dış çizgisini basitleştirerek gövde parçalarının mükemmel şekilde oturmasını sağlıyor.

Farlarda kullanılan Matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. Bu far tasarımı 408’e kararlı ve güçlü bir bakış kazandırıyor. Işık imzası tampona entegre aslan dişi tasarımı iki LED şeridi ile aşağı doğru uzanıyor.

Ön ızgara yeni 408’e iddialı ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Aynı zamanda sürüş destek sistemlerine ait radarı gizleyen yeni marka logosuna da ev sahipliği yapıyor. Izgaranın gövde renginde olması onu tamponun geneliyle bütünleşmesini sağlıyor. Yeni nesil PEUGEOT modellerinde kullanılan bu tasarım anlayışı aynı zamanda elektrikliye geçiş için de bir işaret oluşturuyor. Büyük siyah yüzeyler, ön cephenin grafik temasını karakterize ediyor ve otomobilin genişliğini, sağlamlığını görsel olarak vurguluyor. Gövdeyi çevreleyen siyah korumalar birleşerek aslan dişi tasarımı ışık imzasını çevreliyor ve kontrast oluşturarak ışık imzasının görünürlüğünü arttırıyor.

Yeni PEUGEOT 408'in profili, dinamizmi güçlendirmek üzere tasarlanan siyah ve gövde renginde parçaların ayrım çizgisiyle vurgulanıyor. Yine bu ayrım çizgisi, özellikle de yan cam çizgisiyle ve arka cam çizgisiyle iç mekân genişliğine dikkat çekiyor. Gövde ve tekerlek davlumbazına ait yan koruma kaplamaları gövde rengini belirli bir açıyla keserek eğimli bir çizgi ile ters görünüm efekti oluşturup arka tampona kadar uzanıyor. Tavan çizgisinin arkası özellikle aerodinamik açıdan büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hava akışı mükemmel bir aerodinamik koridor oluşturan iki “kedi kulağı” tarafından bagaj kapağı spoylerine doğru yönlendirilerek optimize ediliyor.

Devasa 20 inçlik jantlar hareketsizken bile dikkat çekiyor ve düşük hızlardaki sürüşte benzersiz bir görsel etki yaratıyor. Jantların sıra dışı tasarımı, yeni 408’in konsept yaklaşımıyla da uyumlu. Yeni PEUGEOT 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

Aerodinami ile birleşen verimlilik uzmanı motorlar

Yeni 408 geliştirilirken, tüketimi ve CO₂ emisyonlarını azaltmak PEUGEOT ekiplerinin en önemli önceliklerinden biri oldu. Tüm PEUGEOT modellerinde olduğu gibi aerodinami büyük bir titizlikle ele alındı. Tampon, bagaj kapağı, difüzör, aynalar, gövde altı kaplamaları PEUGEOT'nun tasarım ve aerodinami mühendisleri arasındaki yakın iş birliğiyle birlikte gövde ile optimize edildi. Bunun yanında jantların tasarımı da daha iyi aerodinamik verimlilik sağlıyor ve otomobilin genel performansına katkıda bulunuyor. Gövde rijitliği, titreşim konforunu artırmak için yapısal elemanların birleştirilmesiyle optimize edildi.

11,18 m dönüş çapı, üstün yol tutuş, sınıfının en iyi sürüş konforu ve üstün sürüş keyfi, yeni PEUGEOT 408'in DNA'sının bir parçasını oluşturuyor. Yeni PEUGEOT 408, 17 ile 20 inç arasında jant ebatlarıyla sunuluyor. Markanın üstün yol tutuşu özelliklerinden ödün vermeden yuvarlanma direncini azaltarak verimliliği artırmak için A Sınıfı lastikler kullanılıyor.

Yeni PEUGEOT 408'de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. 7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor.

Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.

PEUGEOT i-Cockpit® ile eşsiz sürüş deneyimi

PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT modellerini rakiplerinden ayıran en güçlü noktalarından biri olurken, her yeni nesil ile daha da gelişti ve modernize edildi. Yeni PEUGEOT 408 ile sunulan yeni bilgi-eğlence sistemi PEUGEOT i-Connect®, ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından yeni standartlar belirliyor.

PEUGEOT i-Cockpit®'in en önemli unsurlarından biri olan kompakt direksiyon simidi, benzersiz çeviklik ve hareket hassasiyeti ile sürüş keyfini arttırıyor. Direksiyon ergonomik bir tasarıma sahipken, opsiyon olarak ısıtma özelliği ile donatılıyor. Bunun yanında bilgi-eğlence sistemi dışında bazı sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de bünyesinde barındırıyor.

Direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Dijital gösterge tamamen kişiselleştirilebiliyor ve kontrol panelinden değiştirilebilen çeşitli ekran modlarına (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı, vb.) sahip.

Yeni PEUGEOT 408'in ön konsol yapısı, yüksek havalandırma mimarisine dayanıyor. Bu mimari termal konforu artırmak için hava çıkışlarını yolcuların baş bölgesinde, yüksek bir konuma yerleştiriyor. Yine bu mimari sürücünün önünde bulunan dijital ekrandan biraz daha alçak olan merkezi 10 inçlik dokunmatik ekranın sürücüye yaklaşmasına olanak tanıyor. Sistem, merkezi ekranın altına açıkça görülecek şekilde yerleştirilen ve segmentinde benzersiz bir estetik ve teknoloji seviyesi sağlayan kişiselleştirilebilir i-toggle düğmelerle destekleniyor. Her i-toggle, iklimlendirme, telefon ayarları, radyo istasyonu veya uygulama olmak üzere kullanıcının tercihine göre ayarlanmış dokunmaya duyarlı bir kısayol görevi görüyor.

PEUGEOT İç Tasarım Ekibi’nin yeni 408'in kabinini tasarlarken hedeflerinden biri, ön yolcuların arasındaki boşluğu dengelemekti. PEUGEOT i-Cockpit®, sürüş ergonomisini optimize eden sürücü odaklı merkezi ekran felsefesini devam ettiriyor. Orta konsol bilinçli olarak yolcu odaklı bir tasarımla şekilleniyor. Tüm dinamik kontroller, sürücü tarafında bir yay şeklinde gruplanıyor. Sürücü, tek bir dokunuş ile 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanın sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

Sınıfında standartları belirleyen kabin konforu

C segmentinin en iyisi olarak tasarlanan yeni PEUGEOT 408, üstün sürüş keyfi için zengin bir donanım sunuyor. Bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneğinin AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan yeni 408, zengin koltuk ayarı seçenekleriyle en uzun yolcukları bile keyfe dönüştürüyor. Koltuklar sürücü için iki hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip 8 hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılabiliyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alcantara, kabartmalı deri ve renkli napa olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor. GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamit renkli iplikle süsleniyor. Orta konsol kemeri, kablosuz şarj alanına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, bir kol dayama, iki USB C soketi (şarj/veri), iki büyük bardak tutucu ve 33 litreye kadar saklama alanları ile işlevsel ve pratik bir yapı sunuyor.

Yeni PEUGEOT 408, 2.787 mm’lik dingil mesafesiyle arka koltuk yolcularına 188 mm diz mesafesi ile geniş bir yaşama alanı sunuyor. Ön koltuklar, arka yolcuların bacaklarını altına sokabilecekleri ayak boşluğunu sağlıyor. Koltukların tasarımı ve koltuk açısı, yolculara seyahatleri sırasında optimum konfor için alanı en iyi şekilde kullanma fırsatı veriyor. Allure donanım seviyesinden itibaren orta konsolun arkasında iki USB C şarj soketi bulunuyor.

Yeni PEUGEOT 408, standart olarak iki parça halinde katlanan (60/40) bir arka koltuk ve bir kayak bölmesi ile donatılıyor. GT versiyonunda iki bölüm, bagajın yanlarında bulunan iki kumanda ile pratik bir şekilde katlanabiliyor. Yeni 408, 536 litre ile geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.611 litreye ulaşıyor. İçten yanmalı versiyonda bagaj zeminin altında 36 litre ek saklama alanı bulunuyor. Sırtlık katlandığında, 1,89 metreye kadar nesneler yüklenebiliyor. Bagajda bulunan 12V prizi, LED aydınlatma, saklama ağı, kayış ve çanta kancaları kullanım kolaylığını destekliyor. Arka pandizot, bagaj kapağına sabit olduğundan bagaj kapağı açıldığında kapakla kalkıyor ve bagaj kullanımı kolaylaştırıyor. Otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Bagaj kapağını açmak için tamponun altına ayak uzatma, uzaktan kumanda, bagaj kapağı düğmesi veya ön konsoldaki bagaj açma düğmesi kullanılabiliyor.

Merkezi ekranın arkasındaki LED ortam aydınlatması (8 renk seçeneği) gözü yormayan bir ışık yayıyor. Aynı ışık, donanım seviyesine bağlı olarak kumaş, Alcantara® veya orijinal preslenmiş alüminyumdan oluşan kapı panellerine kadar uzanıyor.

Yeni PEUGEOT 408'in sıcaklık ve akustik konforu, özel cam teknolojileriyle iyileştirildi. İsteğe bağlı olarak tamamen ısıtmalı ön cam, 3,85 mm kalınlığındaki ön ve arka cam, donanım seviyesine bağlı olarak lamine ön ve yan camlar ek ses yalıtımı ve güvenlik sunuyor.

Klima sistemi yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Ön havalandırma ızgaraları yüksekte konumlanıyor ve arka koltuk yolcuları için orta konsolun arkasında iki havalandırma ızgarası bulunuyor. AQS (Hava Kalitesi Sistemi) yolcu kabinine giren havanın kalitesini sürekli olarak izliyor. Sistem dış hava sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiriyor. GT donanım seviyesinden itibaren hava arıtma sistemi Clean Cabin de sunuluyor. Hava kalitesi merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Ses sistemi uzmanı Focal iş birliği ile geliştirilen, FOCAL® Premium Hi-Fi ses sistemi üç yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olmasıyla dikkat çekiyor. ARKAMYS dijital ses işlemcisi ile tamamlanan FOCAL® Premium Hi-Fi ses sistemi ileri teknoloji ürünü 10 adet hoparlör içeriyor. Hoparlörler yeni 12 kanallı 690 W D Sınıfı amplifikatör tarafından besleniyor.

PEUGEOT ve Focal ekipleri, tüm yolculara heyecan verici bir ses deneyimi sunmak için her bir hoparlörün konumunu belirmek üzere birlikte çalıştı. Sistem, gelişmiş ses sahnesi, ayrıntılı sesler ve derin ve etkileyici baslarla benzersiz bir ses deneyimi sunuyor.

Bağlantılı Mükemmellik: PEUGEOT i-Connect Advanced Sistemi

Yeni PEUGEOT 408, üst düzey bağlantı deneyimi sunuyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş akıllı telefon ve otomobil entegrasyonu ile benzersiz bir günlük kullanım konforu sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor. Sistemde sekiz adede kadar farklı profil kaydedilebiliyor. Akıllı telefonu otomobilin bilgi-eğlence sistemine bağlayan ekran yansıtma işlevi ile kablosuz ve Bluetooth üzerinden iki telefon aynı anda bağlanabiliyor. Dört adet USB-C girişi, bağlanabilirlik çözümlerini tamamlıyor.

10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran kolay bir kullanım sunuyor. Ekran, bir tablet gibi çoklu pencereler, widget'lar veya kısayollar ile kişiselleştirilebiliyor. Farklı menüler arasında soldan sağa veya bildirimler için yukarıdan aşağı kaydırmak yetiyor. Üç parmakla tıklayarak uygulama ekranı açılabiliyor. Yine akıllı telefonda olduğu gibi, tek bir dokunuş ile ana sayfaya ulaşılabiliyor. Ekranın üst kısmındaki kalıcı başlık, dış sıcaklık, klima, uygulama sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saati gösteriyor.

PEUGEOT i-Connect Advanced, üst düzey bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. Güçlü ve verimli TomTom bağlantılı navigasyon ile donatılıyor. Harita, 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem “kablosuz”, yani havadan bağlantı ile güncelleniyor. “OK PEUGEOT” doğal dil ses tanıma güvenliği artırıyor ve tüm bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor.

Üstün teknoloji ve güvenlik standart

Yeni PEUGEOT 408, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. 6 adet kamera ve 9 adet radarla çalışan bu sistemlerden bazıları üst segment araçlarda sunulmasıyla dikkat çekiyor. Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni 7 km/s'den 140 km/s'ye kadar gece ve gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor. Yön düzeltme işlevi ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini arttırmaya katkıda bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 65 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Kapsamı genişletilen trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor. ‘Night Vision’ Gece Görüş Sistemi, uzun huzmeli farların görüş menzilinden önce kızıl ötesi görüş sistemi ile geceleri veya görüşün zayıf olduğu durumlarda aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) tespit ediyor. Uzun menzilli kör nokta izleme sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki bir tehlikelere karşı uyarıyor.Entegre temizleme başlığına sahip 180° açılı yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası araç kirlense bile güvenlikten ödün vermiyor. 4 adet yüksek çözünürlüklü kamera (ön, arka ve yan) ile 360° park yardımcısı ile geri vitese takıldığında yan ayna açısı ayarı park ve manevralarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. Otomatik uzun far, Matrix LED farların öndeki veya yaklaşan araçların gözünü kamaştırmadan uzun huzmelerin maksimum kullanımını sağlıyor.

Drive Assist 2.0 paketi, yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha yaklaşıyor. Bu paket, Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme ve Şerit Takip Asistanından oluşuyor. Sistem, çift şeritli yollarda kullanılan iki yeni fonksiyon ekliyor; 70 km/s ile 180 km/s arasındaki hızlarda sürücünün önündeki aracı sollamasına ve şeridine dönmesine izin veren yarı otomatik şerit değiştirme ile sürücünün hızını (hızlanma veya yavaşlama) hız sınırı işaretlerine göre uyarlamasını öneren tahmini hız önerisi.

Yeni PEUGEOT 408, günlük kullanımı kolaylaştırmak için farklı donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında; Yakınlık mesafeli eller serbest giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı ile eller serbest açma, tamamen buz çözebilen ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi, çevre ve iç denetimli süper kilitlenme alarmı, tüm versiyonlarda elektrikli el freni ve perdeli açılır tavan bulunuyor.

Yeni PEUGEOT 408 aracın yoldaki yönü de dahil olmak üzere yolcu sayısı ve konum bilgisi içeren e-call acil durum çağrısı ile sistemi ile donatılıyor.