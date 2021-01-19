PEUGEOT’NUN 2020 SATIŞ SONUÇLARI: OLAĞANÜSTÜ BİR YIL

Ayrıntılarıyla PEUGEOT’nun sonuçları

Sipariş portföyü 2019 yılına göre %15 arttı,

Altı bölgenin beşinde pazar payını artırdı: Avrupa: +0,1 puan, Orta Doğu-Afrika: +0,6 puan, Avrasya: +0,1 puan, Hindistan ve Asya Pasifik: +0,1 puan ve Latin Amerika,

25 ülkede pazar payı rekorunu kırdı: Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Portekiz, Norveç, Ukrayna, Asean, Estonya, Slovenya, Yunanistan, İrlanda, Mısır, İzlanda, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Güney Afrika, Arabistan ve Letonya.

PEUGEOT modellerinden beşi, Avrupa’nın en çok satan araçlar listesinde podyumda yer aldı: 208, SUV 2008, SUV 3008, Rifter ve Partner.

SUV ailesi Avrupa’nın en büyük ikincisi oldu.

Satılan araçların üçte biri üst donanımlarda araçlardan oluştu. 2019 yılına göre 8,5 puan artış ile sınıf atlama stratejisi başarıyla devam etti.

Avrupa’da satılan 10 araçtan biri elektrikli versiyon olarak satıldı.

PEUGEOT’nun 2020 performansına bir bakış

Peugeot Sport, WEC (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) organizasyonuna katıldı ve 2021 yılında pazara sunulacak olan 508 PEUGEOT Sport Engineered modelini tanıttı.

PEUGEOT 208 birçok ülkede başarıyla yoluna devam etti. Kendi segmentinde Avrupa'da ikinci olan ve Fransa’da ilk sırada yer alan 208, Mart 2020’de COTY (Yılın Otomobili) ödülünü kazandı ve dünya genelinde 26 ödül aldı.

Elektrikli e-Boxer ve Ivoty (Yılın Uluslararası Vanı) ödülünü kazanan e-Expert modelleri Ekim 2020’de pazara sunuldu.

Dünya genelinde 2,5 milyon adedin üzerinde bir yıllık satışı hacmini temsil eden pick-up segmentinde yer alan yeni yeni Landtrek modeli Kasım 2020’de Latin Amerika’da pazara sunuldu.

2020 yılının sonlarında tanıtımı yapılan, yenilenen PEUGEOT SUV 3008 ve 5008, 2021 yılının başlarında ana Avrupa ülkelerinde pazara sunuldu.

Online satışlar İngiltere ve Fransa’da Nisan 2020’de çok umut vaat eden sonuçlarla başlatıldı ve Nisan 2021’in sonunda Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Portekiz ve Avusturya’da da hizmete açılacak.

PEUGEOT CEO’su Jean-Philippe IMPARATO yapmış olduğu değerlendirmede: ”Müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan elektrikli ürün yelpazesinin başarısını görmek gerçekten de gurur verici. Bu performansı, stratejik hamlelerimize ve özellikle bu zorlu dönemde ekiplerimizin sergilediği çabalara borçluyuz. 2021 çok zorlu bir yıl olacak. Yıla yılın ilk yarısında satışa sunacağımız ve olağanüstü performansı kadar 46 gr CO2 emisyon değeriyle de dikkat çeken 508 PEUGEOT Sport Engineered ile başlayacağız."