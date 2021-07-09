PEUGEOT’DAN SIFIR FAİZLİ TİCARİ ARAÇ KAMPANYASI

PEUGEOT Türkiye, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmayı Temmuz ayında da sürdürüyor. Ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter, 80.000 TL için 15 ay %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay %0,99 faiz veya 50.000 TL için 12 ay %0 faiz seçenekleriyle ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, Temmuz ayında ticari araç ihtiyacı olan kullanıcılara özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ay boyunca, PEUGEOT hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere %0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bu kapsamda, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’a 80.000 TL için 15 ay %0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay %0,99 faiz veya 50.000 TL için 12 ay %0 faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

Ticari araçlarda PEUGEOT ayrıcalığı

PEUGEOT, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. PEUGEOT Partner Van, kendi sınıfında ilk olan PEUGEOT i-Cockpit® ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. PEUGEOT Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.