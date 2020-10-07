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PEUGEOT TÜRKİYE’DEN 210. YILA ÖZEL %0,99 FAİZ ORANI VE ÇOK ÖZEL AVANTAJLAR

PEUGEOT, cesaret, tutku ve yeniliklerle dolu 210 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor; 210. yılına özel %0,99 faiz oranı ve fırsat araçlarında çok özel avantajlar sunuyor. İsteyen PEUGEOT severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken; tüm hijyen denetimleri periyodik olarak Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen PEUGEOT Yetkili Satıcı ve Servisleri, Ekim ayında sınırlı sayıda PEUGEOT modeline 210. yıla özel fırsatlar sunuyor.

Otovitrin 07.10.2020, 15:50
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PEUGEOT TÜRKİYE’DEN 210. YILA ÖZEL %0,99 FAİZ ORANI VE ÇOK ÖZEL AVANTAJLAR

Ekim ayında sınırlı sayıda PEUGEOT’da 210. yıla özel avantajlar ve tüm PEUGEOT’larda %0,99 faiz avantajı

210. yıla özel avantajlar ve %0,99 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor:

  • Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni PEUGEOT SUV 2008
  • 1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi PEUGEOT SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008
  • Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508
  • 1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan ve geri görüş kamerası ile PEUGEOT 208 Signature
  • PEUGEOT i-Cockpit ve EAT8 Tam otomatik şanzıman ile yeni PEUGEOT 308

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları %0 faiz veya aylık 2.500 TL taksit ile sunulurken, üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi ise %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

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