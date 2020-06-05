PEUGEOT TÜRKİYE, SUV’DE MAYIS AYINI LİDER TAMAMLADI.

Ocak – Mayıs arasında toplam 5.431 adet satılan Peugeot SUV 3008 yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye’de toplam SUV segmentinin lideri olurken, Mayıs ayındaki 1.008 adetlik satışı ile yüzde 27 pazar payı alarak C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.

Türkiye’de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008 modeli Mayıs ayında gerçekleştirdiği 995 adetlik satış ile SUV 3008’in ardından ikinci sırada yer alırken, benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 5008 ise Mayıs ayında D-SUV segmentinde yüzde 20 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.

Peugeot Türkiye için çalışanlarının ve Peugeot müşterilerinin sağlığı her zaman ilk sırada geliyor.

Peugeot Türkiye yetkili satıcıları hijyen açısından showroom’larında aynı anda sınırlı sayıda misafir ağırlıyor. Bununla birlikte, devreye alınan dijital satış deneyimi sayesinde Peugeot severler canlı bağlantıyla araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken, showroom’a gelen müşterilerin talepleri belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştiriliyor, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Haziran ayında araç satın alanlar ödemelerine Eylül ayında başlıyor ve otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

Haziran ayına özel sınırlı sayıda Peugeot’da; şimdi al Eylül’de ödemeye başla

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile 160.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Haziran ayına özel “Şimdi al, Eylül’de ödemeye başla” kampanyası bulunuyor.

Şimdi al Eylül’de ödemeye başla kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor: