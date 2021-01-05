Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Gülin Reyhanoğlu getirildi

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006 – 2010 yılları arasında Otokoç, 2010 – 2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016 – 2017 yıllarında ALD Otomotiv’de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017’de Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Gülin Reyhanoğlu, evli ve bir kız çocuk annesidir.