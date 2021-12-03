Peugeot, son 9 yılda 5. kez 'Yılın Otomobili' finallerinde

Yeni PEUGEOT 308, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde Fransız üreticinin geleneğini sürdürüyor. Kusursuz özellikleri ile dikkatleri üzerine toplayan PEUGEOT 308, 2013 yılından bu yana yarışmanın finallerine kalmayı başaran 5. PEUGEOT modeli oldu. PEUGEOT bundan önce; 2019 sonunda 208 ile, 2018 sonunda 508 ile (Hatchback ve SW), 2016 sonunda SUV 3008 ile ve önceki nesil 308 (Hatchback ve SW) ile 2013 sonunda finalist olmuştu. Bu adaylıkların ise 3’ünden ödülü kazanarak ayrılmıştı. Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü 2020’de PEUGEOT 208, 2017’de PEUGEOT SUV 3008 ve 2014’te PEUGEOT 308 (Hatchback ve SW) modelleri kazanmıştı. Fransız üretici, bu yıl da yeni PEUGEOT 308 modeli ile 39 aday arasında son 7 finalistten bir tanesi olmayı başardı.

Yalnızca bir ‘Yılın Otomobili’ kazananı var

Otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden birisi olan Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) yarışmasında kategori, alt bölüm veya sınıf ayrımı yapılmıyor. Her yıl yalnızca bir model, Yılın Otomobili olmaya hak kazanıyor. Jüri, 23 Avrupa ülkesinden 61 üyeden oluşuyor. Her biri ilk oylamada, 39 katılımcıdan oluşan kapsamlı listeden oylamasını yapıyor ve yedi finalist belirleniyor. Katılımcıların ve finalistlerin listesine Yılın Otomobili web sitesi https://www.caroftheyear.org/ üzerinden ulaşılabiliyor. 2022 Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi 28 Şubat'ta Cenevre'de (İsviçre) açıklanacak.

Şimdiden 24.000 adetlik sipariş alındı

C segmentinde yer alan yeni PEUGEOT 308, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla aileyi yeniledi. Ekim ayının sonuna kadar Avrupa genelinde 24.000’in üzerinde sipariş alındı. Bu siparişlerin %22’si ise yepyeni şarj edilebilir hibrit versiyondan oluştu. Baştan aşağı yenilenen modelin etkileyici tasarımı ilk görüşte otomobil severleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Bunun yanı sıra yeni PEUGEOT 308, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor. Yeni PEUGEOT 308, önde dikey imza şeklindeki LED aydınlatmaları ve arkada üç pençeli stop tasarımı ile PEUGEOT’nun DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel i-Cockpit® (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş gösterge ekranı ve yapılandırılabilir düğmelere sahip merkezi dokunmatik ekran) ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden model, benzinli ve dizel motorlarıyla en yüksek verimliliği sunarken, 180 ve 225 hp’lik seçeneklerle tercih edilebilen şarj edilebilir hibrit versiyonuyla da göz dolduruyor.