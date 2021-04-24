PEUGEOT RİFTER KOBİ’LERE ÖZEL AVANTAJLI FİYATLARLA SATIŞTA!
HEM DONANIMLI HEM EKONOMİK PEUGEOT RIFTER’DA 190 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYAT AVANTAJI!
PEUGEOT’nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ’lere
özel 20 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında,
Active PRO paketine sahip PEUGEOT Rifter’lar 190 bin TL’den başlayan
fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. KOBİ’lere yönelik avantajlı fiyatla satışa
sunulan PEUGEOT Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik
ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar,
arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi
ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler
standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, sınıfında benzersiz olan PEUGEOT
i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha birçok özellikle PEUGEOT
Rifter, hafif ticari araçlar sınıfında standartları belirliyor.
PEUGEOT’nun, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari
amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılayan iddialı modeli Rifter, bahar
dönemine özel cazip fiyat avantajlarıyla KOBİ’lerin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda,
Active PRO paketine sahip PEUGEOT Rifter’lar, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190
bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. KOBİ’lere özel avantajlı fiyatla satışa
sunulan PEUGEOT Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror
Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri
direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile
yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte,
sınıfında benzersiz olan PEUGEOT i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha
birçok özellikle PEUGEOT Rifter, hafif ticari araçlar sınıfının standartlarını belirliyor.
Ticaride SUV konforu PEUGEOT Rifter’da
Markanın güncel tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken PEUGEOT Rifter, sahip
olduğu özelliklerle gerek şehir içinde gerek şehirlerarası yolculuklarda ve gerekse küçük
hafta sonu aktivitelerinde ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.
PEUGEOT Rifter, modüler ve pratik yapısıyla da çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor.
Markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla
donatılan Rifter, gelişmiş üstün donanımlarıyla da benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.
Rifter’ın arka tasarımını domine eden büyük bagaj kapağı devasa bir bagaja açılırken
markanın imzası niteliğinde olan üç pençe şeklindeki stop lambaları marka aidiyetine
vurgu yapıyor. Köşeleri de içine alan tamponlar tasarımlarıyla günlük kullanımın
zorluklarına karşı etkin bir koruma sağlıyor. PEUGEOT Rifter ayrıca, SUV dünyasına özgü
yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları,
çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını
bünyesinde barındırıyor.
Teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor
Sürücünün kullanım ergonomisini destekleyen PEUGEOT i-Cockpit ile kabin içerisinde
modern ve teknolojik bir görünüm sunan PEUGEOT Rifter, günlük yaşamın gereklerini
yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıkıyor. Rifter’da
geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alan, saklama alanı
olarak değerlendiriliyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki
aracı takip etmeye imkân tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik şanzımanıyla sistem
tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Rifter’da yer alan
teknolojiler arasında Aktif Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi,
Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve Akıllı Far Asistanı da bulunuyor.
Ayrıca, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş
Sistemi hem güvenliği hem de konforu destekliyor.