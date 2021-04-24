PEUGEOT RİFTER KOBİ’LERE ÖZEL AVANTAJLI FİYATLARLA SATIŞTA!

PEUGEOT’nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ’lere

özel 20 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında,

Active PRO paketine sahip PEUGEOT Rifter’lar 190 bin TL’den başlayan

fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. KOBİ’lere yönelik avantajlı fiyatla satışa

sunulan PEUGEOT Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik

ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar,

arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi

ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler

standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, sınıfında benzersiz olan PEUGEOT

i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha birçok özellikle PEUGEOT

Rifter, hafif ticari araçlar sınıfında standartları belirliyor.

PEUGEOT’nun, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari

amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılayan iddialı modeli Rifter, bahar

dönemine özel cazip fiyat avantajlarıyla KOBİ’lerin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda,

Active PRO paketine sahip PEUGEOT Rifter’lar, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190

bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. KOBİ’lere özel avantajlı fiyatla satışa

sunulan PEUGEOT Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror

Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri

direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile

yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte,

sınıfında benzersiz olan PEUGEOT i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha

birçok özellikle PEUGEOT Rifter, hafif ticari araçlar sınıfının standartlarını belirliyor.

Ticaride SUV konforu PEUGEOT Rifter’da

Markanın güncel tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken PEUGEOT Rifter, sahip

olduğu özelliklerle gerek şehir içinde gerek şehirlerarası yolculuklarda ve gerekse küçük

hafta sonu aktivitelerinde ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT Rifter, modüler ve pratik yapısıyla da çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor.

Markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla

donatılan Rifter, gelişmiş üstün donanımlarıyla da benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Rifter’ın arka tasarımını domine eden büyük bagaj kapağı devasa bir bagaja açılırken

markanın imzası niteliğinde olan üç pençe şeklindeki stop lambaları marka aidiyetine

vurgu yapıyor. Köşeleri de içine alan tamponlar tasarımlarıyla günlük kullanımın

zorluklarına karşı etkin bir koruma sağlıyor. PEUGEOT Rifter ayrıca, SUV dünyasına özgü

yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları,

çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını

bünyesinde barındırıyor.

Teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor

Sürücünün kullanım ergonomisini destekleyen PEUGEOT i-Cockpit ile kabin içerisinde

modern ve teknolojik bir görünüm sunan PEUGEOT Rifter, günlük yaşamın gereklerini

yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıkıyor. Rifter’da

geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alan, saklama alanı

olarak değerlendiriliyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki

aracı takip etmeye imkân tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik şanzımanıyla sistem

tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Rifter’da yer alan

teknolojiler arasında Aktif Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi,

Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve Akıllı Far Asistanı da bulunuyor.

Ayrıca, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş

Sistemi hem güvenliği hem de konforu destekliyor.