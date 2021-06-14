PEUGEOT MAYIS AYINDA SUV SINIFININ ŞAMPİYONU OLDU

PEUGEOT, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 büyüyerek 16.933 adetlik satışa ulaştı. Yenilenen SUV ailesi ile Türkiye pazarındaki güçlü konumunu sürdüren PEUGEOT, Mayıs ayında ise SUV pazarının lideri oldu. PEUGEOT’nun SUV sınıfındaki iddialı temsilcileri PEUGEOT SUV 2008, PEUGEOT SUV 3008 ve PEUGEOT SUV 5008, Mayıs ayında 1.971 adetlik toplam satışa ulaşarak %13,9 pazar payı elde etti. PEUGEOT bu sonuçla, Türkiye pazarında hızla yükselen SUV sınıfında Mayıs ayını zirvede tamamladı. PEUGEOT SUV 2008 ise hem Mayıs ayında hem de ilk beş ay toplamında B-SUV pazarının en çok tercih edilen modeli olarak dikkatleri çekti. PEUGEOT SUV 2008, Ocak-Mayıs dönemini kendi sınıfında %17,4 pazar payı ile zirvede tamamladı.

“Hafif ticaride %96 büyüme kaydettik”

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Yıla oldukça hızlı başladık. 2020 sonunda SUV 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise yeni 208’i Türkiye pazarına sunduk. PEUGEOT markası olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre %17 büyüme gerçekleştirerek 16.933 adede ulaştık. Bu dönemde, hafif ticari araç modellerimizde de %96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük” değerlendirmesinde bulundu.

“Zorlu senede SUV liderliği çok değerli”

Ocak-Mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve Mayıs ayı itibariyle bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini belirten PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “PEUGEOT markası olarak gayet başarılı bir Mayıs ayı geçirdik. Toplam satışlarda 3.075 adetle %5,6 pazar payı elde ettik. SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde %13,9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem Mayıs ayında hem de Ocak-Mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz. Bu kadar zorlu bir senede SUV’larımız ile lider olmak bizim için çok değerli” dedi.

“Mayıs rakamları talebin devam ettiğine işaret”

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2020 yılı, dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden tasarlandığı zorlayıcı bir sene oldu. 2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %72 büyüdü ve 314.882 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarı ise aynı dönemde %69 büyüme kaydederek 247.977 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı toplam pazarın üzerinde büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ilk 5 ayda 66.905 adet olarak gerçekleşti, yani geçen sene aynı döneme göre büyüme %83’ü buldu. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün showroom’lar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54.734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir.”