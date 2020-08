PEUGEOT & FOCAL: BİR ORTAKLIKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Focal, hi-fi ses sistemleri çözümleri üretiminde dünya lideri olarak haklı bir üne sahip. Saint-Étienne merkezli Fransız şirket, ev ve multimedya sistemleri için hoparlörler, otomobiller için ses sistemleri, kayıt stüdyoları ve odyofil kulaklıklar için hoparlörler üretiyor. Tüm Focal ürünleri, özel akustik teknolojilerinde, yeniliklerle dolu yaklaşık 40 yıllık bir deneyimle Fransa'da tasarlanıyor ve geliştiriliyor.

Focal mühendisleri projelerin çok erken aşamasında o projeye dahil ediliyorlar. Mümkün olan en iyi ses kalitesini elde etmek için henüz ilk taslak çizimlerden itibaren uygulanabilirlik, kurulum ve performans kriterleri masaya yatırılıyor.

HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL

Peugeot ve Focal'in yolları ilk olarak 2014 yılında kesişti. İki markanın iş birliği gerek konsept otomobiller, gerekse de seri üretim otomobillerde sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir araç içi ses deneyimi yaşatmayı hedefliyor. İki şirketin hayata geçirdiği projelerde; yüksek tasarım standartları, Fransız teknik bilgisi ve ileri teknoloji ortak değer olarak öne çıkıyor.

Yüksek performanslı Focal premium ses sistemini tasarlamak için her iki markanın tasarımcıları, mühendisleri ve ses teknisyenleri sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi bir araya getiriyor. Araca özel estetik ve akustik bir entegrasyon tasarlıyorlar. Elde edilen sonucun her aracın özelliklerine uygun olması ve seçilen ses sisteminin özelliklerini en iyi şekilde yansıtabiliyor olması gerekiyor.

Focal ile donatılan her bir Peugeot modelinin iç tasarımı, söz konusu hi-fi seçeneğine uygun bir tasarımla şekillendiriliyor. Tasarımda iki şirketin uzmanlarının ortak görüşü değerlendiriliyor. Buradaki iş birliği hoparlörleri konumlandırma ve entegre etmenin çok daha ötesinde titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Birkaç yıllık ortak çalışma ve stratejik parçaların karşılıklı tasarım süreci benzersiz bir ses kalitesi ile sonuçlanıyor. Konsol, camlar ve kapılar başta olmak üzere aracın her bir ayrıntısı detaylıca inceleniyor. En iyi ses kalitesini elde etmek, titreşimleri ortadan kaldırmak ve ses sisteminin düzenini optimize etmek için tasarım kadar malzeme seçimi ve kalitesi de önem taşıyor.

Her yeni çalışma için yolcu kabininde belirli bir gelişim süreci uygulanıyor. Her Focal Hi-Fi ses sistemi; kapıların ağırlıkları, yalıtım malzemelerinin yoğunluğu, lamine cam, konsolun hacim simülasyonları, tweeterların konumlandırması ve koruyucu ızgaraların esnekliği ile kalınlığı olmak üzere her biri büyük öneme sahip bir dizi akustik iyileştirici unsurun bir araya gelmesini gerektiriyor. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Peugeot için geliştirilen Focal premium ses sistemi, tıpkı markanın en yeni hoparlör serileri olan Sopra veya Chora gibi hassas bir geliştirme süreciyle üretiliyor.

Sıra Focal'in 40 yılı aşkın süredir tasarladığı ve ürettiği benzersiz hoparlörleri seçmeye geliyor. Ses derinliğini vermek ve dinlenen müzik eserlerinin tüm detaylarını ve atmosferi en iyi şekilde yansıtmak için özel ve patentli teknolojiler kullanılıyor.

Saatlerce süren ince ayar sürecinden sonra akustik mühendisleri tarafından binlerce kilometrelik yol testleri yapılıyor. Bu testler, oluşturulan ses sisteminden en iyi şekilde yararlanmak için yapılıyor ve böylece en uygun ve benzersiz dinleme deneyimi sağlanıyor. Ses sisteminin uygulandığı otomobilde rahat bir ortam oluşturmak ve gelişmiş bir ses deneyimi elde etmek için önceki adımların kaliteli olması ve ses ortamının elektronik olarak ayarlanması gerekiyor.

KONSEPT OTOMOBİLLER

BISTROT DU LION

Peugeot ve Focal arasındaki iş birliği 2014 yılına dayanıyor. Bir konsept otomobil ile başlayan işbirliği mutfak kavramını farklı algılamak, duymak ve tatmak için şaşırtıcı bir tarif ortaya koyuyor.

Bu gıda kamyoneti, müzikal karışımlara adanmış bir alanı ve gezici bir yemek alanını tek bir gövdede bir araya getiren yenilikçi bir deneyimi ortaya koyuyor. PEUGEOT Design Lab tarafından tasarlanan ve geliştirilen gıda kamyonetinde 50 adet Focal hoparlör bulunuyor. Sekiz adet midrange ve 32 adet ters kubbeli tweeter kapılara entegre edilmiş durumda. Benzersiz bir ses deneyimi için hoparlörlerde Focal'in patentli Flax (flax fibre) teknolojisi kullanılıyor. Kamyonetin her iki yanına entegre edilen sekiz adet subwoofer gerekli olan bas sesini sunuyor. Focal'in profesyonel Alpha 65 hoparlörleriyle tamamlanan ses sistemi 17.400 watt gücünde dahili amplifikatörü besliyor.

PEUGEOT FRACTAL

Peugeot, 2015 yılında Fractal konseptini tanıttı. Bu şehirli elektrikli coupe, Peugeot i-Cockpit®'in bir ön çalışması olup kusursuz ses için dizayn edildi. Ses dalgalarını etkileyebilecek tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla akustik berraklık elde edilirken, yolculuklar daha keyifli hale gelebiliyor.

Gerçek bir ses konsepti olan Fractal, 9.1.2 kurulumuyla çok kanallı entegre bir sisteme sahip. Bu yenilikçi sistem, çok doğal ve berrak bir midrange üretimi ve güçlü bas sesleri ile dikkat çekiyor. Özel olarak tasarlanan sistemde yedi adet flax driver ve dört ters kubbeli tweeter bulunuyor. Ayrıca her bir koltuğun arkasına SubPac subwooferlar entegre ediliyor. Toplam 1.600 Watt ses çıkışına sahip sistemi dört adet kompakt Focal amplifikatör besliyor. Kabin boyunca derinleşerek yayılan ses böylece daha sezgisel ve benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Sistem örneğin coupe veya cabrio moduyla gövde tipi ve kullanım alanından bağımsız her türlü araca uyum sağlıyor.

PEUGEOT INSTINCT

Yıl 2017. Bu şık “shooting brake” konsept otomobil Peugeot’nun otonom sürüşün geleceğine bakış açısını gözler önüne seriyor. Sürücü dört farklı sürüş modundan birini seçebiliyor. Otonom veya manuel olmak üzere sürüş modunu seçen sürücü ayrıca dinamik veya sakin olmak üzere bir sürüş stili de belirleyebiliyor. Otomobil, “Artik Cloud” platformu sayesinde sürücünün arzularını öngörüyor ve kabin içindeki atmosferi buna göre ayarlıyor. Bu platform otomobili kullanıcının bulutuna bağlıyor ve nesneleri birbirine bağlıyor.

Sisteme bağlı olan Focal® Hi-Fi ses sistemi koltukların konumunu uyarlayarak bu entegre atmosferi daha da ileriye taşıyor. Seçilen sürüş moduna bağlı olarak ortam sürücünün arzularına uyum sağlıyor. Otonom sürüşte direksiyon geri çekiliyor. Otonom sürüş ulaşımın bir sonraki devrimlerinden biri olduğundan, otomobil müzik dinlemek için en doğal ve özel bir alan haline geliyor. Focal benzersiz bir müzik deneyimi yaşatmak üzere Peugeot için çok özel bir sistem geliştirdi. Sistemde 11 adet Flax diyaframlı hoparlör, alüminyum/magnezyum ters kubbeli tweeter ve müziği kişiselleştirmek üzere bir dijital ses işlemcisi bulunuyor. Arka koltuk yolcularının bireysel müzik keyfini desteklemek üzere iki adet Focal Listen kulaklık bulunuyor. Böylece herkes istediği gibi müzik dinleyebiliyor.

PEUGEOT e-LEGEND

Peugeot, 2018 yılında “UNBORING THE FUTURE” sloganıyla e-LEGEND konsept otomobilini tanıttı. Peugeot ve Focal geleceğin otonom, elektrikli ve bağlantılı sürüş deneyimini sundu. Bu konsept otomobil, iki otonom olmak üzere dört farklı sürüş modu ile yolcuları kendine zaman ayırmaya ve eğlenmeye davet ediyor. Müzik, ipek kadife ve Paldao ahşabı ile donatılan zarif ve rahat iç mekanda tamamen yeni bir boyut kazanıyor. Standartları daha da yükselten yenilikçi hi-fi ses sistemi iki yeni fonksiyon daha sunuyor:

- Örneğin, haritalama fonksiyonu navigasyon bildirimlerini sadece sürücüye iletirken diğer yolcular müzik dinlemeye devam ediyor.

- Veya bölgeye ayırma fonksiyonu otomobil içindeki her bir yolcunun diğer yolcuyu rahatsız etmeden kendi kişisel müziğini dinlemesine imkan tanıyor.

Kaynak ne olursa olsun, akustik konsol tasarımı ses dalgalarının otomobil içerisinde benzeri görülmemiş bir şekilde yayılmasına olanak tanıyor.

SERİ ÜRETİM OTOMOBİLLER

YENİ PEUGEOT 3008 & 5008

Yıl 2016: Peugeot bir ilk gerçekleştirdi ve 3008 ve 5008 modellerinde orijinal ekipman opsiyonu olarak Focal Premium Hi-Fi ses sistemi sundu. Focal, otomobillerde benzersiz bir ses deneyimi yaşatmak için tüm bilgi birikimi ve deneyimi kullanarak en gelişmiş teknolojilerle 10 hoparlörlü bir ses sistemi geliştirdi.

Sistemde dört adet alüminyum ters kubbeli tweeter, dört adet 165 mm woofer ve 80 mm Polyglass konik center kullanılıyor. 200 mm üç sargılı Power Flower™ subwoofer dinamik düşük frekanslar sunuyor. Sistemi 515 watt gücünde 12 kanal hibrit Sınıf AB/D aktif amplifikatör besliyor. Focal Premium Hi-Fi sisteminin temelini oluşturan 40 yıllık teknik geçmiş ve markanın yenilikçi teknolojik yaklaşımlarıyla geliştirilen ses sistemleri Peugeot ürün yelpazesindeki ses sistemleri için referans haline gelmiş durumda.

YENİ PEUGEOT 508 & 508 SW

Yıl 2018: Peugeot ve Focal iş birliği 508 ve 508 SW modellerine de yansıdı. SUV 3008 ve SUV 5008 modellerinde büyük başarı yakalayan 10 hoparlörlü Premium Hi-Fi ses sistemi, bu iki yeni otomobilde kullanıma sunulacak olan ses sistemi için temel oluşturdu.

Sistem yeniden tasarlanarak uyarlandı. Özellikle delikli alüminyum tweeter hoparlör kapakları ve sistemin bu iki otomobil için özel olarak yeniden entegre edilmesiyle Focal ekipleri kabin içi konforun sınırlarını daha da ileriye taşıdı. Kapılar, camlar, subwoofer ve hoparlörün konumu dahil her bir detay büyük bir titizlikle ele alındı. Böylece benzersiz bir ses performansı elde edildi.

Peugeot ve Focal bu yeni projeyle sürüş esnasında müzik dinleme kodlarını yeniden tanımladı. Yeni 508 ve 508 SW ile tanıtılan ve lansman versiyonu ile tüm alıcılarına sunulan yeni Listen Wireless Peugeot kulaklıklar, her iki markanın tüm akustik uzmanlığını ve estetiğini bir araya getiriyor ve müzik dinleme keyfini en üst seviyeye taşıyor.

YENİ PEUGEOT 2008

Yıl 2019: 10 hoparlörlü Focal Premium Hi-Fi sistemi sayesinde gerek şehir içinde, gerekse de şehir dışında yeni SUV 2008 ile seyahat etmek gerçek bir keyfe dönüşüyor. Bir kez daha ortak tasarım çalışması ve stratejik parçaların (döşeme, kapılar, ızgaralar, vb.) ortak tasarımının sonucu olarak şehirli SUV için mükemmel bir akustik kurulum tasarlandı. Prototipler üzerinde yapılan uzun soluklu geliştirme süreçleriyle oluşturulan yüksek kaliteli Focal ses sitemi müzik tutkunlarının yanı sıra en yüksek beklentiye sahip müzik gurmelerini de tatmin edecek bir müzik zenginliği sunuyor.

BİR ORTAKLIKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Otomobilde sıra dışı bir müzik deneyimi yaratmak için güçlerini birleştiren Peugeot ve Focal’in iş birliği otomobile özel Hi-Fi ses sistemi tasarımının ötesine geçiyor. Mümkün olan en kaliteli ses deneyimini yaratmak için bir araya gelen iki markanın iş birliği birçok detayı kapsıyor. Ekipler, Peugeot otomobillerindeki Focal Premium Hi-Fi sisteminin performansını ve kalitesini tam olarak deneyimlemek ve hissetmek için, Fransız besteci Benjamin Shielden'den bir müzik parçası yazmasını istedi: Golden Lion. Bu özel parça, geniş ses aralığı ile gösteriler esnasında ses sisteminin ve dinleme ortamının kalitesini gözler önüne seriyor.

Peugeot ve Focal, sürekli akustik mükemmellik arayışlarını sürdürürken, ortak bir gelecek hayal etmeye devam ediyor.