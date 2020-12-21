Peugeot e-Expert’e Uluslararası Van Ödülü

Yeni PEUGEOT e-EXPERT, 17 Aralık 2020 Perşembe günü 2021 Uluslararası Yılın Vanı seçildi. Bu ödül, PEUGEOT ekiplerinin markanın elektrikliye geçiş stratejisinin kalbini oluşturan projeye olan bağlılığını ödüllendirmiş oluyor.

Tasarımı dikkat çekici

Yeni PEUGEOT e-EXPERT, 1992 yılında piyasaya çıkışından bu yana Uluslararası Yılın Vanı ödülüne layık görülen altıncı PEUGEOT modeli olmasıyla öne çıkıyor. Yeni PEUGEOT e-EXPERT günlük yaşamı kolaylaştıran bir çalışma alanı, en güncel araç içi teknolojiler ve iddialı bir tasarıma sahip.

Şehir merkezlerine sınırsız erişim sağlayan yeni PEUGEOT e-EXPERT, tamamen elektrikli motoruyla kompakt van segmentinde yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.