PEUGEOT ASLANI DAHA YÜKSEK SESLE KÜKRÜYOR

25 Şubat 2021 tarihinde, PEUGEOT yeni logosunu gözler önüne seriyor: ihtişamlı bir aslan başıyla tasarlanmış yeni bir arma.

PEUGEOT, 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise PEUGEOT markasının küresel tasarım stüdyosu PEUGEOT Design Lab tarafından tasarlanan daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif 11. versiyon tanıtıldı.

2010 yılında tanıtılan mevcut logo, markanın sınıf atlama stratejisini desteklemek adına değiştirildi.

Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen PEUGEOT, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı.