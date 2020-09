PEUGEOT, 210.YILINI KUTLUYOR Peugeot, 26 Eylül 2020 tarihinde cesaret, tutku ve yeniliklerle dolu 210 yılı kutlayacak. Peugeot Frères Aînés şirketi, 26 Eylül 1810 tarihinde nakit senetlerle tescil edilerek resmi olarak kuruldu. Bunlar hala Terre-Blanche Arşivlerinde (Doubs) bulunuyor. Peugeot ailesi iki yüzyılı aşkın bir süredir kabarık eteklerdeki çelik tel ile 19. yüzyıldaki moda devriminde ve ardından bisiklet ve otomobillerle ulaşım devriminde var oldu. Peugeot, iki yüzyıldan daha uzun bir süredir ulaşımın standartlarını yeniden belirleyen kreatif ekipler, mühendisler ve tasarımcılar tarafından şekillendirilen bir marka. Peugeot kendini yenilemekten asla vazgeçmedi ve yıllar içinde daha da güçlendi. Kutlamalar çerçevesinde Aslanlı marka için 210. yıldönümüne özel bir logo tasarlandı. Ağustos ayının sonundan itibaren yılın sonuna kadar kutlamalar çerçevesinde birkaç önemli kampanya ve etkinlik gerçekleştiriliyor: Tarihi içeriklerle uluslararası bir tanıtım kampanyası.

Eylül ve Ekim aylarını kapsayan sosyal ağlara yönelik bir içerik planı.

24 ve 26 Eylül tarihlerinde iki dijital etkinlik.

1-30 Eylül tarihleri arasında Sochaux’daki Musée de l’Aventure Peugeot’ya tüm ziyaretçiler için 1 Euro giriş ücreti.

Marka fanları için hazırlanan Peugeot Lifestyle ürünleri Eylül ayı sonunda pazara sunulacak. Peugeot Design Lab stüdyosu tasarımcıları tarafından Aslanlı marka için kutlamalar boyunca tüm etkinliklerde kullanılacak olan 210. yıldönümüne özel bir logo tasarlandı. Markanın simgesi olan Aslan bu logoda yandan görülecek şekilde çizildi ve altı bir ok ile vurgulandı. Bu, markanın 1858 yılında tescil edilen ilk logosuna gönderme yapıyor ve Peugeot markasının; esneklik, sağlamlık ve hız olmak üzere üç özelliğini simgeliyor. Ok, hız kavramını vurguluyor. “210 yıl” ibaresi markanın geçmişine değil, gelecek 210 yıla da bir gönderme niteliğini taşıyor. Logonun siyah ve beyaz renkleri, Peugeot’nun ölçülü ve tutumlu mantrasının altını çiziyor. Aslanı çevreleyen çember ise logonun bir amblem, herkesin taşımaktan gurur duyacağı bir etiket olmasını sağlıyor. Uluslararası kampanya sloganı olarak “2.1.0. Let’s Go” belirlendi. Bu, birçok başarıyla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Peugeot’nun 210 yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. “Devam etmek için yanınızda” mesajı, müşterilere, hayatlarının önemli anlarında destek sağlamak için markanın yanlarında olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Kampanya “360°” iletişim yaklaşımıyla; TV kanallarında, web'de, sosyal ağlarda, ayrıca reklam panolarında ve radyoda (ülkeye bağlı olarak) yayınlanacak. Ayrıca Peugeot'nun 210. yıldönümü olan 26 Eylül’de markanın geçmişini anlatan bir film sosyal ağlarda yayınlanacak. Twitter, Instagram, Facebook ve Linkedin gibi sosyal ağlarda küresel bir kampanya ile, Peugeot markasının 210. yıldönümünü kutlanacak. Yine yıldönümü çerçevesinde tüm bu platformlarda sunulan içeriklerin her biri için Eylül ve Ekim ayına özel bir içerik planı oluşturulacak ve #210YEARSWITHPEUGEOT etiketi ile desteklenecek. Marka, 1-26 Eylül tarihleri arasında halkı, “Şampiyonlar Ligi” tarzında son iki yüzyılın en sembolik Peugeot'sunu oylamaya davet ediyor. Halkın oylarıyla tek bir kazanan belirlenecek. Yarışma sonunda, Direktör Matthias Hossann liderliğindeki Peugeot tasarım ekipleri yeni bir proje üzerinde çalışacak. Ekim ayında tanıtılacak olan bu sürpriz, markanın 210 yıllık zengin geçmişini süsleyen bir başka mücevher olacak. Yıldönümü tarihinde, Eylül ayında düzenlenecek iki özel dijital etkinlik ile kutlamalar doruk noktasına ulaşacak: 24 Eylül tarihinde sabah basına, öğleden sonra bayi ağına yönelik dijital bir etkinlik.

210. yıldönümü tarihi olan 26 Eylül’de Twitter, Instagram, Facebook ve Linkedin platformlarında sosyal ağlara yönelik dijital bir etkinlik. Bu iki günde halka yönelik sürprizler de olacak. Sochaux’daki Musée de l’Aventure Peugeot’ya giriş Eylül ayı boyunca tüm ziyaretçiler için sembolik bir tutar olarak 1 Euro olacak. Musée de l'Aventure Peugeot, Aslanlı markanın iki yüzyıllık endüstriyel geçmişini gözler önüne seren ve Doğu Fransa’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Sochaux’da bulunan müze 1810 yılından günümüze Peugeot markasının tüm üretimlerini barındırıyor. Son olarak International Adventure Peugeot Meeting (IAPM) markanın kalbinin attığı Sochaux’da 2, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde yapılacak. Etkinlik kapsamında, Aventure Peugeot üyelerine özel olup Peugeot 201’den Peugeot RCZ’ye kadar 130 aracın katılımıyla üç gün boyunca Doubs kırsalında 300 km’lik bir yarış yapılacak. IAPM 2020 ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://iapm2020.fr/ Markanın 210. yıldönümüne özel iki Peugeot yaşam tarzı ürün koleksiyonu Eylül ayı sonunda https://boutique.peugeot.com çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak. Peugeot hayranları özel tişörtler, sweatshirtler veya kasketleri giyebilecek ve sırt çantası, rozet veya anahtarlıkları kullanabilecek. Peugeot'nun 210. yıldönümüne özel koleksiyon, beyaz zemin üzerine siyah logo ve “210 yıl” yazısı içeriyor.

Siyah zemin üzerine beyaz logo ve “1810’dan beri” yazısı bulunan koleksiyon, ölümsüz olup, biber değirmeni dahil çeşitli mutfak eşyalarını da içeriyor.