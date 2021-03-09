PEUGEOT 208 VE SUV 2008, KADIN DÜNYASINDA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİMLERİNDE KENDİ KATEGORİSİNDE İLK SIRADA YER ALDI.

Sadece otomotiv sektöründen kadın gazetecilerden oluşan benzersiz jüri, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinde 9 kategori için oy kullandı.

PEUGEOT 208, en iyi şehir otomobili kategorisinde birinci seçildi. PEUGEOT SUV 2008 en iyi şehirli SUV kategorisinde birinci seçildi.

2009 yılında kurulan Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinin jürisi, 5 kıta ve 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor.

Gazeteciler, önce her kategoriden en iyi 3 otomobili seçerek finalistleri belirledi.

İkinci turun sonunda PEUGEOT 208, Toyota Yaris ve Honda Jazz modellerini geride bırakarak en iyi şehir otomobili kategorisinde zafere ulaştı.

2020 Yılın Otomobili seçilen ve şimdiden 24 ödül almış olan PEUGEOT 208, B segmentinin en çok ilgi gören modellerinden biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda PEUGEOT ürün gamının başarısına katkıda bulunuyor. Sportif görünümü ve dinamik tasarımıyla premium bir duruş sergileyen PEUGEOT 208, markanın sınıf atlama stratejisini en iyi şekilde destekliyor.

PEUGEOT 208, lanse edildiği günden itibaren Ocak 2021 sonuna kadar tüm dünyada 265.000 adet satılarak önemli bir başarıya imza attı.

Yine ikinci turun sonunda PEUGEOT SUV 2008, Renault Captur ve Kia Sonet modellerini geride bırakarak en iyi şehirli SUV seçildi.

Bir statü sembolü olarak öne çıkan PEUGEOT SUV 2008, tasarım detaylarıyla kendi özgün karakterini vurgularken aynı zamanda PEUGEOT ürün gamıyla uyumlu bir görünüm sergileyerek marka aidiyetine vurgu yapıyor. Otomobil güçlü ve kendine özgü bir karakter sergiliyor.

PEUGEOT SUV 2008, lanse edildiği günden itibaren Ocak 2021 sonuna kadar tüm dünyada 203.000 adet satıldı.

PEUGEOT 208 ve PEUGEOT SUV 2008, benzinli ve dizel olmak üzere hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonları ile enerji geçiş sürecinde öncü bir rol üstleniyor.

PEUGEOT 208 ve PEUGEOT SUV 2008; güvenlik, konfor, teknolojiler ve bağlanabilirlik, kalite/fiyat oranı, çevresel etki ve tasarım kriterlerine göre birinci seçildi.

Tüm bu kriterleri yerine getiren PEUGEOT 208 ve PEUGEOT SUV 2008, sonuçları Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 8 Mart 2021 tarihinde açıklanacak olan Kadın Dünyasında Yılın Otomobili finalisti olarak yarışıyor.