PEUGEOT 208, AVRUPA’NIN 1 NUMARASI

PEUGEOT 208, iki ay üst üste, Avrupa’nın en çok satan otomobilleri listesinde zirvede yer alıyor. Marka aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada yer alıyor.

PEUGEOT SUV 2008 de son derece başarılı bir performans sergiliyor. PEUGEOT SUV 2008, %21 küçülen pazarda 2020 yılına göre %64 artışla ay bazında üçüncü sırada yer alırken 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor.

Bu sonuç, marka için son derece önemli ve aynı zamanda cesaret verici. Aslan’lı logoyu taşıyan bir araç son olarak Mart 2008’de böylesine önemli bir başarı sergilemişti. Bu başarı, markanın tüm ekiplerinin birkaç yıldır sürdürdüğü yoğun ve azimli çalışmanın sonucunu yansıtıyor.

PEUGEOT, logosunu yenilerken aynı zamanda yeni PEUGEOT 308 modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor. PEUGEOT’ya ait iki modelin elde etmiş olduğu bu başarı, bir anlamda markanın stratejik seçimlerini de teyit ediyor.