Peugeot 2008 fiyatlarında 52 bin TL'lik indirim

ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatları Temmuz ayına baktığımızda adeta dibi görmüş durumda.

Dev otomobil markaları yaşanan ÖTV indirimi sonrasında Ağustos ayı fiyat listesinde güncellemeye gitmiş durumda.

Temmuz ayına baktığımız zaman bazı markalar belli modellerinde 100 bin TL’ye yakın indirimlerle karşımıza çıktı.

Otomobil tutkunlarının da yakından takip ettiği gibi sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el araç fiyatları uçuşa geçmiş durdurulama bir hal almış durumdaydı.

Ancak yaşanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobil almak için araştırma yapanlar rahat bir nefes almış durumda.

Çıkarmış olduğu modeller ülkemizde oldukça ilgi gören Peugeot da sıfır otomobil ve SUV modellerinde indirime gitmiş durumda.

Türkiye’de satışa sunulduğu günden itibaren oldukça beğenilen ve ilgi gören Peugeot 2008 fiyatı 52 bin TL indirimle karşımıza çıktı.

2021 model Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT ÖTV indiriminden önce 312 bin TL’den satılıyordu.

Ancak yine aynı model ÖTV düzenlemesiyle birlikte 52 bin TL indirimle 260 bin TL’den satılıyor.

İşte 2021 model Peugeot 2008 güncel fiyat listesi…

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT ÖTV öncesi satış fiyatı - 279 bin TL

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL

Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT ÖTV öncesi satış fiyatı - 312 bin TL

Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 260 bin TL



