Petronas’tan Yeni Iveco S-Way Serisi’ne Yeni Motor Yağı!

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Üstün yakıt ekonomisi için özel olarak tasarlanan ve standart motor yağlarına göre %2.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20; toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 6 motor teknik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına da uygunluk sağlıyor. Pazara sunduğu yeni motor yağıyla Petronas, Iveco ve kullandığı motor ailesi FPT’nin (Fiat Power Train) ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.