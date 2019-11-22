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Petronas’tan Yeni Iveco S-Way Serisi’ne Yeni Motor Yağı!

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Üstün yakıt ekonomisi için özel olarak tasarlanan ve standart motor yağlarına göre %2.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20; toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 6 motor teknik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına da uygunluk sağlıyor. Pazara sunduğu yeni motor yağıyla Petronas, Iveco ve kullandığı motor ailesi FPT’nin (Fiat Power Train) ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Petronas’tan Yeni Iveco S-Way Serisi’ne Yeni Motor Yağı!

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Üstün yakıt ekonomisi için özel olarak tasarlanan ve standart motor yağlarına göre %2.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20; toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 6 motor teknik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına da uygunluk sağlıyor. Pazara sunduğu yeni motor yağıyla Petronas, Iveco ve kullandığı motor ailesi FPT’nin (Fiat Power Train) ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

22 Kasım 2019 Cuma 14:44
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Petronas’tan Yeni Iveco S-Way Serisi’ne Yeni Motor Yağı!

1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında olan ve 25 yıldan fazla süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanan ve üretilen motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Iveco standardı TLV LS’ye uyan ve standart motor yağlarına göre %2.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20, toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 6 motor teknik gereksinimlerini karşılayarak daha da üzerine çıkma, tortu oluşumunu önleme, sürtünmeyi azaltma ve motor bileşenlerinin dayanıklılığını koruma olmak üzere dört noktada mükemmele ulaşarak maksimum motor güvenilirliğini sağlama hedefiyle tasarlanan Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle de kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına uygunluk sağlıyor.

Üst seviye ağır vasıta motor yağı!

“Yakıt Tasarruf Paketli (FEP) Cursor motorlarla donatılan Iveco S-Way serisi için önerilen Urania Next 0W-20, Iveco’nun Euro 6 normlu Cursor 11 ve 13 litrelik motorlarında kullanılıyor. Tüm Petronas Urania motor yağları gibi Petronas Urania Next 0W-20 de Iveco ve FPT Industrial ihtiyaçlarına göre, işbirliği içinde tasarlandı ve Contractual Technical Reference Number  (C.T.R I139.D14) ile belgelendi.

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