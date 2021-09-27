PETRONAS Urania Roadshow Tırı İstanbul’da!

StrongTechTM teknolojisine sahip PETRONAS Urania'nın Nisan ayında yapılan lansmanı kapsamında yola çıkan PETRONAS Urania Tırı; İngiltere, Portekiz ve İspanya’nın ardından Türkiye’ye ulaştı. İkitelli Esenler Oto Sanayi Sitesi ve Gebze Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen etkinliklerde PETRONAS sunumlar ve aktivitelerle ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikler kapsamında kamyon simülatörü, yarışmalar, fotoğraf çekim alanları ve eğitici sunumlarla ziyaretçiler, hem PETRONAS Urania’nın teknolojileri hakkında bilgilenirken hem de keyifli vakit geçirme şansı yakaladı.

Elli gün boyunca Avrupa çapında toplamda yedi ayrı ülkeye uğrayacak olan Urania Roadshow Tırı, 1.000'den fazla PETRONAS Urania müşterisi, hafif ve ağır ticari araç servisi, filo yöneticileri ve küresel salgın boyunca tedarik zincirlerini çalışır durumda tutan isimsiz kahramanlar olan kamyon şoförleriyle buluşarak güçlü performansı daha uzun süre koruyan yeniliklerini paylaşıyor. Urania Roadshow Tırı, Türkiye’nin ardından yolcuğuna Romanya ve Polonya’da devam edecek ve yolculuk İtalya’da sona erecek.

PETRONAS Türkiye & Orta Doğu Pazarlama Müdürü İbrahim Bilgiç Urania Roadshow kapsamında şu sözleri ifade etti: “İngiltere’den yola çıkan tanıtım tırının önemli duraklarından biri de Türkiye oldu. Bu, PETRONAS’ın Türkiye pazarına verdiği önemin de bir göstergesi. Esenler ve Gebze Oto Sanayi Sitelerinde iki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde hafif ve ağır ticari vasıtalara hizmet veren değerli ustalarımızla buluşarak onlara StrongTechTM teknolojisine sahip Urania motor yağı serimizi daha detaylı anlatabilmek ve böyle bir etkinlikle bir araya gelebilmek bizi çok mutlu etti.”

Sürdürülebilir çevre için sürdürülebilir yakıt

PETRONAS Urania Roadshow, PETRONAS Urania ürününün kendisi kadar sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı. PETRONAS Urania, en katı uluslararası çevre standartlarını karşılarken CO2 salınımını azaltacak bir anlayışla formüle edildi. Daha uzun süre daha güçlü kalmak için PETRONAS Urania motor yağıyla çalışan PETRONAS Urania Tırı, 50 günlük tur boyunca yolda toplam 121 saat harcayarak 11 bin 500 km'yi aşan yol kat edecek.

Ayrıca Roadshow boyunca PLI, 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla PETRONAS Urania Ormanı'na 1.000 ağaç dikmek için Treedom ile iş birliği yaptı. Buna ek olarak iş birliği, dünya çapında Durdurulamaz Kahramanların çalışmalarını ve yaşamlarını güçlendirmek için yol boyunca sayısız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini karşılayacak.