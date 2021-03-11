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PETRONAS Pandemide Araç Sahiplerine Güç Veriyor

Hafif Ticari Araçlara Özel Yeni PETRONAS Urania StrongTechTM Serisi Türkiye’de

Otovitrin 11.03.2021, 10:36
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PETRONAS Pandemide Araç Sahiplerine Güç Veriyor

Yenilenen ve çeşitlenen StrongTechTM teknolojili PETRONAS Urania Hafif Ticari Araç Motor Yağları tüm Avrupa’da ilk Türkiye’de satışa sunuldu. PETRONAS Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, “Hafif Ticari Araçlar için ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz yeni PETRONAS Urania serisi, yağ değişim aralıklarını uzatıyor, aşınmayı en aza indiriyor, beklenmedik arıza sürelerini azaltıyor ve işletmelere operasyonel esneklik sağlıyor. Fayda odaklı Ar-Ge çalışmalarımızla ortaya çıkan bu değerler zinciri bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü bireysel ve kurumsal tüm araç sahiplerini odağına alan bir şirket olarak ürünümüzün sağladığı faydalar sayesinde pandemi koşullarında onların daha fazla yanında olduğumuza inanıyoruz” dedi.

PETRONAS Madeni Yağlar, Yeni Urania Hafif Ticari Araçlara Motor Yağları serisini tüm Avrupa’da ilk olarakTürkiye’de pazara sundu. Şirket, hafif ticari araçlar için daha güçlendirilmiş bir formülle tasarladığı Strong Tech™ teknolojisine sahip Urania LCV serisiyle, zorlu koşullarla baş etmek zorunda olan hafif ticari araç sürücülerinin ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı sunuyor.

FIAT Doblo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, VW Transporter, Mercedes Vito, Ford Transit Connect gibi küçük ve orta ölçekli hafif ticarilerden, FIAT DUCATO, VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer gibi şehir içi servis veya yük taşımacılığında kullanılan büyük ölçekli hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen PETRONAS Urania LCV serisi, araçlara daha uzun süre yağ değişimi ve daha güçlü performans sağlıyor.

PETRONAS Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, pazara sundukları yeni Urania serisi hakkında şunları ifade etti: “Geçtiğimiz ay lansmanını gerçekleştirdiğimiz Urania serisi artık tüm Türkiye’de ulaşılabilir durumda. Bununla birlikte Hafif Ticari Araçların ihtiyacı olan yüksek performans ve verimi ülkemizin dört bir yanına ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak her zaman tüm araç sahiplerinin/kullanıcılarının yanında olmak ve onları desteklemek yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Ar-Ge süreçlerimizi de bu vizyonla sürdürüyoruz. Hafif Ticari Araçlar için StrongTechTM teknolojisiyle geliştirdiğimiz yeni PETRONAS Urania serisi, yağ değişim aralıklarını uzatıyor, aşınmayı en aza indiriyor, beklenmedik arıza sürelerini azaltıyor ve işletmelere operasyonel esneklik sağlıyor. Fayda odaklı Ar-Ge çalışmalarımızla ortaya çıkan bu değerler zinciri bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü bireysel ve kurumsal tüm araç sahiplerini odağına alan bir şirket olarak ürünümüzün sağladığı faydalar sayesinde pandemi koşullarında onların daha fazla yanında olduğumuza inanıyoruz. Petronas Türkiye ailesi olarak 28 yıllık deneyimimizle müşterilerimize sunduğumuz destek hizmetleriyle sürücülere ve filolara güven ve verimlilik sağlamaya devam edeceğiz.”


Hafif Ticari Araçların yağ değişim ihtiyaçlarına uygun özel formül

Hafif Ticari Araçların karter hacimleri dikkate alınarak Strong Tech™ teknolojisiyle formüle edilen seri, araçların yüksek motor sıcaklıkları, oksidasyon ve tortularla baş etmek zorunda kaldığı en güç çalışma koşullarında bile değişen hava şartlarına direnç göstermek ve sorunsuz sürüş deneyimine yardımcı olmak için geliştirildi.

Sürekli değişen emisyon düzenlemelerine rağmen, PETRONAS Urania’nın formülü, global seviyede en katı çevre standartlarına uyacak şekilde tasarlandı. StrongTech™ teknolojisiyle geliştirilen yeni formül, yağın benzersiz bir şekilde güçlü bir film tabakası oluşturmasını ve araçların daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlıyor. İnanılmaz ölçüde sağlam molekül zincirleri, optimum viskoziteyi korumak için biriken kurumu hapsediyor, aşınma ve oksidasyona karşı koruma sağlayarak bir sonraki değişime kadar yağın verimliliğini artırıyor.

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