Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2020-2021 sezon şampiyonu Kia Stonic kazandı

Sezonu şampiyon tamamlayarak, büyük ödülün sahibi olan Kenan Aydın, Petrol Ofisi Sosyal Lig’de son haftaya kadar kıyasıya bir rekabetin sürdüğünü belirterek, “Bir yandan futbol bilgimle yarışıp, heyecan ve keyif yaşarken diğer yandan da böyle değerli bir ödülün sahibi olmak benim için inanılmaz bir mutluluk oldu. Bu güzel oyun ve ödül için Petrol Ofisi ve Kia’ya teşekkür ediyorum. Gelecek sezon için de iddialıyım. Tüm futbolseverleri bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig’de, 2020-2021 sezonu heyecanı yüksek, zorlu bir rekabete sahne oldu. Toplam 2.5 milyon kullanıcıya ulaşan Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 42 hafta boyunca yaşanan kıyasıya mücadelenin sonunda, toplam 4.617 puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan Bilecik’ten Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903), büyük ödülün sahibi oldu. Petrol Ofisi Sosyal Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın, büyük ödül olan SUV segmentinin yeni ve gözde aracı son model Kia Stonic’in anahtarını düzenlenen özel bir törenle Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç ve Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol’un elinden aldı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig birbirinden özel ödüllerin sahibi oldular

Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, bir yandan futbol heyecanını farklı bir boyuta taşırken, diğer yandan da kullanıcılarına birbirinden cazip hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Oynaması kolay ve tamamen ücretsiz olan Sosyal Lig’de, uzun ve zorlu bir sezonu başarıyla geride bırakan kullanıcılar ödüllerine kavuştu.

Sezon şampiyonunun Kia Stonic araç kazandığı Sosyal Lig’de, sezon içinde 42 hafta boyunca her haftanın lideri de Samsung A71 cep telefonu ve ilk 100 kişiye de 250’şer TL değerinde yakıt dağıtıldı. Sezon sonunda genel klasmanda ise, 2’inci ve 3’üncü sırayı alan kişiler 5.000’er TL, sonraki 7 kişi 1.000’er TL, sonraki 90 kişi 500’er TL, sonraki 400 kişi de 250’şer TL değerinde yakıt ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak, birbirinden eğlenceli soruları yanıtlayan kullanıcılara da her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati hediye edildi.

“Sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya devam edeceğiz”

Petrol Ofisi Sosyal Lig’in 2020-2021 sezonunda yaklaşık 2.5 milyon kullanıcı ile kendi rekorunu daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, “21 takımla, 42 hafta süren zorlu ve heyecan dolu çekişmelere sahne olan bir sezonu daha geri bıraktık. Petrol Ofisi Sosyal Lig’de, kıyasıya rekabet bu sezon da son haftaya kadar devam etti. Biz de, hem haftalık hem de genel klasmanda başarılı olan Petrol Ofisi Sosyal Lig kullanıcılarına dağıttığımız hediyeler ile bu heyecana mutluluk da katmaya çalıştık. Sezonun sonunda ise Kenan Aydın, en yüksek puana ulaşarak şampiyon oldu ve büyük ödül olan Kia Stonic’i kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Petrol Ofisi Sosyal Lig’i her sene hem içerik hem kapsam hem de ödüllerle daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek sezon için de şimdiden güçlü bir şekilde hazırlanmaya başladık. Petrol Ofisi Sosyal Lig’de, 2021-2022 sezonunda da yine birbirinden cazip hediyeler ve farklı sürprizler ile futbol tutkusunu haftanın her gününe taşıyarak, sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kia olarak, Petrol Ofisi Sosyal Lig’i desteklemekten mutluluk duyuyoruz”

Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol, futbolun bugün dünya genelinde en popüler spor konumunda bulunduğunu hatırlatarak, “Petrol Ofisi, tüm sporseverlerin katılabildiği bir uygulama ile herkesi bu heyecana dahil ediyor. Kia olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Petrol Ofisi Sosyal Lig’i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Kia Stonic sahibi olan Kenan Aydın’ı tebrik ediyor, aracını güzel günlerde kullanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Futbolseverleri yeni sezonda bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum”

Petrol Ofisi Sosyal Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın ise, “Çok mutluyum. Dijital ortamda bu tür oyunları oynamayı seviyorum. Özellikle pandemi sürecinde de vakit ve imkân buldukça Petrol Ofisi Sosyal Lig’deki heyecana ortak olmaktan büyük keyif alıyorum. Ödül büyük olunca haliyle rekabet de büyük ve zorlu oluyor. Uzun ve zorlu bir sezonun ardından şampiyon olup, Kia Stonic sahibi olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu değerli ödül için hem Petrol Ofisi’ne hem de Kia’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca gelecek sezon için de Petrol Ofisi Sosyal Lig’de yine son derece zorlu bir rakip olacağımı şimdiden ilan etmek istiyorum. Futbola ilgi duyan, taktik bilgisine güvenen, mücadeleyi seven tüm futbolseverleri yeni sezonda da bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’in ideal 11’i

2020–2021 sezonunda başarılı performansları ile ligin, takımlarının kaderini belirleyen futbolcular, Petrol Ofisi Sosyal Lig’in de ilk 11’ini oluşturdular. En iyi dizilişin 3-4-3 olduğu Petrol Ofisi Sosyal Lig ideal 11’i; mevkileri, takımları ve topladıkları puanlarla birlikte şu futbolculardan oluştu:

Kaleci:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor – 195p)

Defans:

Domagoj Vida (Beşiktaş – 213p)

Nejc Skubic (Konyaspor – 204p)

Valentin Rosier (Beşiktaş – 201p)

Orta Saha:

Max Gradel (Sivasspor – 264p)

Alexandru Maxim (Gaziantep – 241p)

Anastasios Bakasetas (Trabzonspor – 236p)

Alassane Ndao (Karagümrük – 233p)

Forvet:

Cyle Larin (Beşiktaş – 262p)

Aaron Boupendza (Hatayspor – 234p)

Mame Diouf (Hatayspor – 258p)