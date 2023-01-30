Petlas’tan 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Petlas’ın 2022 verileri, yeni yatırımlarını ve 2023 hedeflerini paylaşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, yeni fabrika, enerji, tesis ve ekipman yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi verdi. Petlas’ın başarılı stratejileri sonucunda 2022’yi hem yurt içinde hem de ihracatta artışla kapattıklarını belirten Hakan Yalnız, “2022 yılsonu itibarıyla Petlas, cirosal olarak yüzde 124’lük artışla 13 milyar 369 milyon TL gelir elde etti. Yurt içi satışımız yüzde 135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar (6,11 milyar TL) olurken, 2023 için de hedef büyüttük; yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 400 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

İhracatta yeni pazarlar mercek altında

“Petlas olarak Türkiye’den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonundayız” diye devam eden Hakan Yalnız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lastik sektörünün en büyük ihracatçısı olarak 2021 yılında Altın İhracatçı Ödülü aldık. 2022 yılında ise 120 ülkeye düzenli ihracatımız oldu. İhracatımızın yüzde 42’si Avrupa’ya, yüzde 32’si Asya’ya, yüzde 13 Kuzey Amerika’ya, yüzde 6 Güney Amerika’ya, yüzde 6’sı ise Afrika ve Avustralya’ya yapıldı. 2023 ihracat hedefimizden bahsedecek olursak, daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de pazar payımızı artırmayı ve alternatif pazarlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerde yük ve sanayiye yönelik karayolu taşımacılığı alanında da varlığımızı güçlendirmek ve Kuzey Afrika ülkelerinde pazarımızı segment çeşitliliği ile artırmak istiyoruz. Önem verdiğimiz pazarlarımızdan olan Türki Cumhuriyetlerde de satış artırma hedefimiz var. Mevcutta en çok satış yaptığımız rekabetin ve teknolojinin üst düzeyde olduğu Almanya, Fransa ve kuzey Avrupa ülkelerinde de yaşanan resesyona rağmen pazar payımızı korumaya odaklanacağız. Öncelikli büyüme hedefimiz ise ABD, Güney Amerika ve Avrupa pazarında nitelikli büyüme yönünde.”

2023’te 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Petlas’ın 2022’de 47 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Hakan Yalnız, “Petlas, AKO Grup tarafından satın alındığı 2005 yılından bu yana 17 yılda 630 milyon dolar (yıllık ortalama 37 milyon dolar) düzeyinde yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca geçen yıl 47 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uçak sanayi ile ilgili test makineleri ve yeni üretim makinelerine yatırım yaptık. Bu yıl için ise 60 milyon dolarlık yatırım hedefimiz var. Bu yatırımlar enerji, bina, tesis ve ekipman yatırımlarını kapsıyor. Sadece enerji için öngördüğümüz yatırım tutarı ise 19 milyon dolar” şeklinde konuştu.

2022’de hayata geçirilen Yüksek Katlı Akıllı Depo hakkında da bilgi veren Yalnız, “20 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığımız Yüksek Katlı Akıllı Depo yatırımı ile üretim kapasitesinin genişletilmesi çalışmalarımız kapsamında önemli bir adım atmış olduk. Üretim prosesinde son kontrol ve otomatik test süreçleri tamamlanan lastikler, el değmeden robotik sistemlerle depo alanına transfer ediliyor. Son teknoloji otomasyonel taşıma sistemleriyle çok katlı depolama alanında depolanan lastikler sistematik şekilde sevk ediliyor. Yüksek Katlı Depolama sistemi Binek, SUV ve Hafif Ticari olmak üzere toplamda 1 milyon adetten fazla lastik depolama kapasitesine sahip. Yeni yatırımlarımızla birlikte güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Avrupa’nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikasıyız.

Petlas’ın Kırşehir’de hayata geçireceği yeni fabrikası hakkında da bilgi veren Hakan Yalnız, “Yeni fabrikamız için toplam 360 milyon dolarlık bir yatırım tutarı öngörüyoruz. Petlas’ın mevcutta yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton ve yeni fabrika yatırımıyla yıllık üretim kapasitemizin 100 bin ton ilave ile 340 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 1.850 kişiye istihdam yaratacak bu fabrika yatırımımızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojileriyle donatılacak fabrikamızın inşaatına 2023 yılında başlamayı ve 2025 ve 2026 yılları itibarıyla tamamlayarak Avrupa’nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Bu planlı yatırımlarımızla çevre coğrafyamızda en büyük üretici konumumuzu uzun yıllar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Toplam enerji tüketimimizin yüzde 60'ını kendimiz üreteceğiz”

Petlas’ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının 2023’te de devam edeceğinin altını çizen Hakan Yalnız, şunları aktardı: “Petlas olarak, çevreye duyarlı enerji politikamız kapsamında fabrika çatımızda uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin bir kısmına GES yaparak temiz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 40 milyon liralık yatırımla devreye alacağımız akışkan yataklı kazan ve buna bağlı turbo şarjlı buhar türbininden 15 megawatlık elektrik üretimi sağlayacağız. Bu çerçevede bakıldığında GES yatırımımızla toplam enerji harcamamızın yüzde 20'sini, Turbo kompresörlü jeneratörle yüzde 40'ı olmak üzere toplam enerji tüketimimizin yüzde 60'ını kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik projelerimiz ise 2023’te de devam edecek.”