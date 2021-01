PETLAS, İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİNDE DE ZİRVEYE OYNUYOR

Özel nitelikli bu lastiklerin üretim ve gelişim aşamalarında, sahadan gelen kullanıcı bilgisini sürekli değerlendiren PETLAS, sahada belirlediği ihtiyaca göre geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle ürün gamını sürekli genişletmeye devam ediyor.

Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin ülkemizdeki ilk üreticisi ve segmentinde en fazla ürün çeşitliliğine ulaşmayı hedefleyen PETLAS’ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi lastikleri, sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor. Yapılmayanı yapmayı kendine ilke edinen PETLAS, ürünlerinde sağladığı sürekli iyileştirme ile rekabetçi gücünü artırıyor.

İş Makinesi Lastiklerinde İhtiyaça Özel Terzi İşi Çözümler

Türkiye’nin tek çatı altında üretim yapan en büyük lastik üretim tesisine sahip olan PETLAS, fabrika bünyesinde yer alan Ar-Ge Merkezi’nin de gücüyle, diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi iş makinesi alanında da her yıl yeni geliştirdiği ürünlerle sektöre nitelikli çözümler sunmaya devam ediyor. Mermer ve kum ocağı, maden gibi yol dışı segmentler için özel olarak geliştirilmiş iş makinesi lastikleri ile en zorlu iş koşullarında bile ihtiyaç duyulan çekiş gücünü sunuyor. Sırt karışımı, lastiğe daha yüksek kesik alma direnci ve aşınma direnci kazandırıyor. Çalışma sırasında açığa çıkan yüksek ısı sebebiyle oluşan deformasyonlara karşı direnç, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor.

PETLAS, iş makinesi ve yol dışı lastiklerde özellikle tam çelik iş makinesi lastikleri, lastikli yükleyici (Loader), greyder (Grader), belden kırmalı kaya kamyonu (Articulated Dump Truck) kullanıcılarının çalışma koşullarına göre özelleştirilmiş ürünler de sunuyor. Lastik taşıma, dayanım ve aşınma gibi özelliklerinden çalışma koşullarının farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan lastikler kullanıcılarına maliyet avantajı sağlıyor.

PETLAS, iş makinesi sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli ürünler sunmaya devam etmek için tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni ve değerlendirmelerini not ediyor. Bu değerlendirmeler, PETLAS inovasyon stratejisinin temelini oluşturan, farklı ürün kategorilerinde tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığı ile birleşiyor ve üstün nitelikli ürünlerle değere dönüşüyor.

Petlas Radyal İş Makinesi Lastikleri ve Özellikleri:

Ptx L-31 (L-3 / E-3)

Yükleyiciler ve belden kırmalı kaya kamyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış her türlü hasara dirençli bir tam çelik radyal iş makinesi lastiğidir.

Yönsüz, simetrik deseni ile ileri ve geri harekette eşit çekiş gücü, özel kanal geometrisi ile mükemmel kendi kendini temizleme özelliği, birbirine bağlanmış bloklar, her türlü zeminde blok bütünlüğü sağlar. Büyük merkez blok ile asgariye indirgenmiş sürüş titreşimine sahiptir. Hassas olarak tasarlanan dolu-boş oranı ile sert çalışma koşullarda en iyi hale getirilmiş çekiş ve hasar direnci, sırt karışımı kesiğe ve ısıya optimum direnç sağlar, uzun ömür sunar. Koruyucu bantlar ile ilave yanak korumasına sahiptir. Tamamen çelik karkas yapı ile uzun ömürlüdür.

Ptx L-41 (L-3)

Özel kanal açma geometrisi sayesinde verimli kendi kendini temizleme özelliği ile üstün bir loader lastiğidir. Inter-located bloklar her türlü yüzeyde blokların bütünlüğünü korur. Zorlu çalışma koşullarında mükemmel çekiş, kesilme direnci ve zincir kullanımına uygun yapısıyla üstün performansını kanıtlanmıştır.

Ptx L-42 (G-2)

Zorlu yol ve şantiye koşulları ile her türlü hava şartında, kesiklere kopmalara, yırtılmalara karşı dirençli bir tam çelik radyal greyder lastiğidir. Açıları ve derinliği ile en iyi şekilde tasarlanan geniş kanallar, kendi kendini temizleme özelliği ile her an üstün çekiş sunar.

Birbirine bağlanarak kuvvetlendirilen bloklar, en sert koşullarda blok bütünlüğünü koruyarak istenen çekişin gerçekleşmesini sağlar. Simetrik, omuzdan omuza blok tip deseni ile mükemmel çekiş sağlar. İş makinesi için özel geliştirilmiş sırt karışımı ile kesiğe ve kopmalara mükemmel direnç sağlar ve uzun ömür sunar. Tamamen çelik karkas yapı ile uzun ömürlü iş makinesi lastiğidir.

Ptx L-43 (L-3 / G-3)

Ptx L43, yükleyici ve greyder uygulamaları ile uyumlu tüm çelik radyal lastiktir. Çelik kayışlar stabilite ve dayanıklılık sağlar. Kesilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Ptx L43, çekişin gerek duyulduğu yerde olağanüstü performans vermek için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun ömürlüdür.

Ptx L-51 (L-3)