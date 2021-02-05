Performansı yüksek, yakıtta cimri yeni dört mevsim lastiği: Goodyear Eagle Sport 4Season

2015’ten bu yana yılda %25’in üzerinde büyüyen dört mevsim lastik pazarı, 2019’dan 2020’ye %68 büyüdü ve 1 milyon adet barajını geçerek 1 Milyon 300 Bin adete ulaştı. Dört mevsim lastiklerinin mucidi Goodyear, Avrupa pazarının en hızlı büyüyen segmenti olan dört mevsim lastik segmentinin gelişimine ayak uydurmak ve sürücülerin ‘yıl boyu farklı hava şartlarında mükemmel performansa sahip lastik’ beklentilerini sağlamak amacıyla hem farklı mevsim koşullarına uygun hem de yakıt verimliliği yüksek Goodyear Eagle Sport 4Season’u satışa sundu.

Ilıman iklime sahip ve kışın şartlarının yoğun yaşanmadığı bölgelerde kullanılması önerilen Eagle Sport 4Seasons, bir yandan yüksek performans sunarken bir yandan da yakıt tasarrufu sağlıyor. Goodyear’ın dört mevsim lastiklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesindeki 35 yıllık tecrübesiyle üretilen yeni Goodyear Eagle Sport 4Seasons, güçlü karkas yapısı ile aracınızın yol dinamiklerine yüksek uyum sağlamasına yardım ediyor. Bu sayede kuru zeminlerde olağanüstü yol tutuş performansı sunarken, viraj alma ve manevra kabiliyeti de artıyor. Lastiğin desenindeki 4 ana kanalı birbirine bağlayan kılcal kanallar, zemindeki suyu lastikten hızla uzaklaştırıyor. Bu kanallar sayesinde aracın yol ile teması artarken, daha güçlü yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti sağlanıyor. 3 PMSF (3 tepeli kar tanesi) sembolüne sahip özel hamuru sıcaklık değişikliklerine tam uyum sağlarken, her mevsim güvenli ve verimli sürüş garantisi veriyor.

Şubat ayından itibaren Türkiye pazarında yerini alan Goodyear Eagle Sport 4Seasons lastikleri 14 inç ile 18 inç arası ebatlarda 31 üründen oluşan bir ürün gamına sahip bulunuyor.