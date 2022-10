Pembe tasarımıyla giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1 Best Van Turizm’e teslim edildi

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve pembe tasarımla giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1’i Best Van Turizm’e teslim etti. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olan Ekim ayında Best Van Turizm filosuna katılan araç, meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekmek için 2022 yılı boyunca yollarda olacak. Aracın teslimatı için 12 Ekim 2022 tarihinde Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir tören gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteği ile Mercedes-Benz Türk bayisi Koluman tarafından satış işlemleri yapılan araç; Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu, Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Grup Müdürü Mehtap Karakuş ve Koluman Otobüs Grup Satış Müdürü Fevzi Kaplan tarafından Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram’a teslim edildi.

Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde ve dünyada kadınlar arasında en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türünün meme kanseri olduğunu artık birçoğumuz biliyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında teslim aldığımız pembe tasarımla giydirilen otobüsümüz ile Best Van ailesi olarak farkındalık çalışmalarında bizim de katkımız olsun istedik. Hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, yeni teslim aldığımız otobüsümüz ile meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Pembe tasarımla giydirilen otobüsümüz ile 2022 yılı boyunca yolculuk yapacak müşterilerimizi, araç içi anons ve broşürler ile meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendireceğiz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt da “Öncelikle 30 yıldır iş ortağımız olan Best Van firmasını göstermiş olduğu duyarlı davranış için tebrik etmek istiyorum. Özel olarak pembe tasarımla giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1 model aracımızın kat ettiği her kilometrede meme kanseri konusunda farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada aracımızı teslim ettiğimiz Best Van firması ile olan iş birliğimizin her geçen yıl katlanarak büyüyeceğine ve beraber nice güzel projelere imza atacağımıza inancımız tam” diye konuştu.