Öztek Otomotiv’den Çekmeköy’e Citroen ve Subaru yatırımı

Otomotiv sektöründe yedek parça, sigorta, satış, servis, filo kiralama ve ikinci el hizmetlerini içeren yatırımları bulunan Özçete Şirketler Grubu’na bağlı Öztek Otomotiv, İstanbul Çekmeköy’de Citroen ve Subaru tesisi yatırımına imza attı.

Öztek Otomotiv’in çok markalı 3S statüsündeki tesisi içerisinde yer alan Subaru Yetkili Satıcısı ve Servisi, 300 metrekaresi showroom, 950 metrekaresi servis alanı olmak üzere 1.250 metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Yeni Global Platform ile tarihindeki en önemli değişimlerden birini başlatan Japon otomobil üreticisi Subaru’nun XV, Forester e-BOXER ve BRZ modelleri Öztek Otomotiv’de meraklılarının beğenisine sunulmaya başlandı.

Ayrıca, Çekmeköy Madenlerde Citroen markasının satış, servis, yedek parça, 2. El hizmetlerini aynı çatı altında verecek olan şirket, Citroen’severler için açılışa özel Nisan ayı boyunca motor yağı değişiminde %50 özel indirim uygulayacak.

Öztek Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Taşkın Özçete, otomotivde büyümeye devam edeceklerini belirterek, “Müşterilerimize en iyi hizmeti, yüksek standartlarda vererek sektördeki yerimizi daha ileri noktalara taşımak için ekibimizle birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öztek Otomotiv’in bağlı bulunduğu Özçete Şirketler Grubu, Avrupa ve Uzak Doğu Marka araçların aftermarket ürünlerinin ticaretini gerçekleştirmektedir. 1977 yılında kurulan grup, bugün 200.000'i aşkın yedek parça stok çeşidi ile müşterilerine hizmet vermekte.