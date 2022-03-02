Özlem Cizre Nuh, 6 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ile filosunu güçlendirdi

Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerini 1992 yılından beri aralıksız olarak sürdüren Özlem Cizre Nuh, teslim aldığı 6 adet Tourismo 16 2+1 ile filosunu güçlendirdi. Şırnak merkezli firma, başta Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana olmak üzere onlarca ilde 57 adedi Mercedes-Benz olmak üzere toplam 60 büyük otobüs ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Bayisi Koluman tarafından yapılan 6 adet Tourismo 16 2+1 satışının ardından Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın ve Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan tarafından; Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Nur, Nurullah Nur, Mustafa Nur ve Özlem Cizre Nuh İstanbul Bölge Müdürü Kadir Başboğa’ya teslim edildi.

Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Nur; “Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörüne ilk adımını 1992 yılında atan şirketimizin modern filosunu Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığımız 6 adet otobüs ile genişletmeye devam ediyoruz. Filomuzu yeni araçlarla güçlendirerek müşterilerimize daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl içerisinde bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek 10 adetlik bir filo alımı daha yapmayı planlıyoruz. İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Koluman bayilerinin değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan ise; “Sektörde 30 yıldır başarıyla hizmet veren Özlem Cizre Nuh, filosuna eklediği 6 adet Tourismo 16 2+1 ile yolcularına sunduğu hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. 2021 yılı itibarıyla standart üretime alınan ve 41 adet yenilik ile gücüne güç katan yeni nesil araçlarımızda, yakıt ekonomi paketiyle gelen öngörülü sürüş sistemi yakıt tasarrufunu üst seviyelere çıkarıyor. COVID-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtrelerini de 2021 itibarıyla şehirler arası otobüslerimizde standart hale getirdik. Güvenli sürüşte yeni standartlar sunan, yolcu ve sürüş konforuna ilişkin yapılan iyileştirmelerle standartları üst seviyeye çıkaran araçlarımızın Özlem Cizre Nuh’a hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar getirmesini dileriz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın da, yeni otobüslerin teslimatı hakkında şunları söyledi: “30 yıldır yolcu taşımacılığını sürdüren Özlem Cizre Nur ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi bir adım öteye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Özlem Cizre Nuh’a 6 adet Tourismo 16 2+1’ini teslim ettik. Yolcu taşımacılığında güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sunan Mercedes-Benz Tourismo ile daha verimli hizmetler sağlayacağına inandığımız Özlem Cizre Nuh’un sektördeki konumunu daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. Bu operasyonda emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk ekibimize, Özlem Cizre Nuh’un değerli yöneticilerine ve Koluman Bayileri Otobüs Satış çalışanlarına teşekkür ediyorum.”