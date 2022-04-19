Özlem Cizre Nuh, 4 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ile 30. yılında filosunu yenilemeyi sürdürüyor

1992 yılından beri şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Özlem Cizre Nuh, 30. yaşını otobüs filosunu yenileyerek kutluyor. Mart 2022’de 6 adet Tourismo 16 2+1’i araç parkına ekleyen şirket, Mercedes-Benz Türk’ten 4 adet Travego 16 2+1 model otobüsü daha teslim aldı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin desteği ile Mercedes-Benz Türk Bayisi Koluman tarafından satışı yapılan 4 adet Travego 16 2+1 için Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın ve Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan tarafından, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Nur, Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nur, Özlem Cizre Nuh İstanbul Bölge Müdürü Kadir Başboğa ve Özlem Cizre Nuh İstanbul Temsilcisi Mahmut Yürük’e teslim edildi.

Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Nur, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kaliteli ve yenilikçi hizmet sunan bir firma olarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayarak kaliteden asla ödün vermiyoruz. Son teknolojiye sahip araçlarımızla değerli misafirlerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 30. yılımızı kutladığımız 2022’de, müşterilerimize sunduğumuz üst düzey hizmet kalitemizi daha da artırmak için son teknolojiye sahip otobüsleri filomuza eklemeye karar verdik. Yaptığımız detaylı değerlendirmeler sonucunda, faaliyetlerimize başladığımız 1992 yılından beri çok güçlü bir iş birliği kurduğumuz Mercedes-Benz Türk’ü tercih ettik. Uzun yıllardır Mercedes-Benz markasını tercih etmemizin birçok nedeni var. Ancak, araçlarının sahip olduğu verimli yakıt tüketimi, Mercedes-Benz Türk’ün yaygın servis ve yedek parça ağı ile sunduğu finansal olanaklar tercihimizde öne çıkan unsurlar oldu.”

Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan ise, “Geçtiğimiz Mart ayında 6 adet Tourismo 16 2+1 aracımızın satışını gerçekleştirdiğimiz Özlem Cizre Nuh firmasına, şehirler arası seyahat sektörünün bir başka yıldızı olan Travego 16 2+1 model otobüslerimizi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Firmanın araç parkında bulunan 60 adet büyük otobüsün 57 adedi Mercedes-Benz yıldızlı araçlardan oluşuyor. Ayrıca, Özlem Cizre Nuh’un şehir içi ve ilçeler arası çalışan 20 adet minibüsün tamamı da Mercedes-Benz markasını taşıyor. Bu rakamlar, kurulduğu günden beri; yani 30 yıldır iş birliği yaptığımız firma ile olan iş birliğimizin gücünün en somut göstergesi. 30. yılını kutlayan Özlem Cizre Nuh ile önümüzdeki dönemde de daha nice iş birlikleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Mart ayında 6 adet Tourismo 16 2+1’in ardından 4 adet Travego 16 2+1’i teslim alan Özlem Cizre Nuh’a bu yıl 10 otobüs teslim etmiş olduk. Teknolojide yaşanan gelişmeler ve sektörden aldığımız geri bildirimler çerçevesinde sürekli yenilediğimiz Travego ve Tourismo model otobüslerimizi yine birçok teknolojik yenilik ile donattık. Türkiye otobüs sektörünün geleneksel lideri olarak, müşterilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Yeni araçları ile yolcularına daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunacağına inandığımız Özlem Cizre Nuh, ekonomik işletim maliyetleri sunan araçlarımızla rekabette de bir adım öne çıkacak. Kurulduğu ilk günden beri araçlarımızı tercih eden Özlem Cizre Nuh ailesine yeni otobüslerinin hayırlı olmasını diliyorum.”