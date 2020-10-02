Öz Uludağ Turizm’e 15 adet Mercedes-Benz Sprinter teslimatı gerçekleştirildi

İstanbul’da servis taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Öz Uludağ Turizm, yeni araç alımında tercihini Mercedes-Benz Sprinter’dan yana kullandı. 14 adet Mercedes-Benz Sprinter Okul 16+1 ve 1 adet Mercedes-Benz Sprinter Okul 18+1 ile filosunu yenileyen Öz Uludağ Turizm, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânlarından faydalandı.

Mercedes-Benz Gülsoy Otomotiv’in Florya lokasyonunda gerçekleştirilen törende araçlar, Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Satış Müdürü Serdar Yaprak, Hafif Ticari Araçlar Certified Satış Müdürü Faruk Özer, Gülsoy Otomotiv Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy ve Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Müdürü Ebru Taşkın Kocagil tarafından Öz Uludağ Turizm’in ortakları Baki Uludağ ve Metin Uludağ’a teslim edildi.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “2019 yılında segmentinin en fazla tercih edilen aracı olan Sprinter, 2020 yılında da yolcu taşımacılığında konfor ve güvenlik arayanların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Tüm müşterilerimize, kişiye özel olarak sunduğumuz finansman koşulları ve üstün satış sonrası hizmetlerimizle sürdürülebilir bir iş ortağı oluyoruz. Öz Uludağ Turizm gibi, İstanbul’da, alanında kendini ispatlamış ve yükseleşini sürdüren şirketlere desteğimiz her zaman olacaktır. Filosunu Mercedes-Benz Sprinter ile gençleştiren Öz Uludağ Turizm’in yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, şirket ortakları Baki Uludağ ve Metin Uludağ başta olmak üzere, tüm Gülsoy Otomotiv çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Öz Uludağ Turizm Şirket Ortağı Metin Uludağ: “20’nci kuruluş yılımızı yaşadığımız bu yılda, böylesine önemli bir yatırımı gerçekleştirebiliyor olmak çok değerli. Tüm dünyanın, ülke ekonomilerinin ve sektörümüzün pandemi sürecinde geçirdiği bu zorlu dönemde, şirketimizin operasyonel kuvvetini ve iş yapışındaki kaliteye verdiğimiz önemi üst seviyede göstermiş olduk. Kısa ve uzun vadede gerçekleştirebilir doğru hedefleri koyduk. Olağandışı süreçlere hazırlıklı olduk, bu süreçten de kuvvetli çıkacağımıza inandık ve fırsatları değerlendirdik. Müşterilerimizin beklentilerini doğru analiz ettik ve üst yönetimimizden sahadaki şoför arkadaşlarımıza kadar gelen talepleri en iyi koşullarda cevaplandırdık. Yapmış olduğumuz bu satınalma ile mevcut filomuzun gençleştirilmesi ve ilave kapasitemizin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üst seviyede güvenlik ve kalite anlayışını, işimizin her sürecinde ön planda tutan şirketimiz, tercihini aynı vizyon ile kendini ispatlamış Mercedes-Benz Sprinter araçlardan yana kullanmıştır. Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak üzere Gülsoy Otomotiv yöneticileri ve bu alımı gerçekleştirmemizde uygun kredi imkânları sağlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize hem de Mercedes-Benz ailesine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Öz Uludağ Turizm Şirket Ortağı Baki Uludağ: “2020’de 20’nci yılını kutladığımız şirketimiz, Mercedes-Benz ile olan iş birliğimiz döneminde büyümesini sürdürdü. 2020 model Mercedes-Benz Sprinter okul servislerimiz ile filomuzu gençleştirdik. Tüm bu süreç boyunca hem Mercedes-Benz yetkilileri hem de Gülsoy Otomotiv yöneticileri işlerimizi sürdürülebilir kılmamızı sağlayan finansman ve satış sonrası imkânları sağladılar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz ve inanıyoruz ki iş birliğimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.” dedi.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri