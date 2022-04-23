Oyuncak Arabalar Bağışa Dönüşüyor

arabam.com ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ile gerçekleştirilen proje ile arabam.com’un Trink sat! hizmeti için hazırlanan temsili sayfada projeye destek olmak isteyenler aşağıdaki adımları uygulayacak:

Katılımcılar, tıpkı aracını Trink sat! ile satmak isteyenlerin yanıtlaması gerekenlere benzer olarak hazırlanan temsili soruları yanıtlayacak.

Katılımcılardan oyuncak arabalarının markası, ne zaman aldığı bilgisi, nasıl çalıştığı ve oyuncağın materyali ile ilgili bilgileri istenecek.

Sisteme oyuncak arabaların bir adet fotoğrafının yüklenmesi gerekecek.

Türüne göre oyuncak arabaların bağış tutarı belli olacak. Yapılan her sorgu 5 TL, 10 TL 15 TL tutar aralığında Toplum Gönüllüsü gençlerin eğitim temalı projeleri için bağışa dönüşürken, arabam.com ihtiyaç sahibi okullara da TOG aracılığıyla oyuncak araba gönderecek. Ayrıca sorgu yapanlar dilerlerse kendi oyuncak arabalarını MNG Kargo ile ücretsiz olarak arabam.com’a kargolayarak gönderilen oyuncak bağışına da destek olabilecek.

Yapılan her sorgu sonrası projeye destek olanların karşısına TOG ve arabam.com teşekkür sertifikası çıkacak. Destekçilerden sertifikalarını sosyal medya platformlarından paylaşmaları istenerek, projenin daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Arabam Senin projesine arabam.com web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen projenin, her yıl 23 Nisan’da tekrar planlanması ve eğitime daha çok destek olunması hedefleniyor.