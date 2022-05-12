Oyder’in Yeni Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Başkan Dr. Erciş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yoldan yürüyerek Büyük Önder Atatürk’ün mozolesine giderek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. OYDER Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtiler. Başkan Dr. Altuğ Erciş, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı

“Ulu Önderimiz, Yüce Atatürk… Ülkemizin ekonomik anlamda lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörünün sivil toplum örgütü olan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin yeni seçilmiş Başkanı olarak derneğimiz Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimizle birlikte, ilkelerinize bağlılığımızı bildirmek üzere huzurunuzdayız.

İşaret ettiğiniz ‘muhasır medeniyetler’ seviyesine ulaşma hedefi için üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde adımlarımızı büyük kararlılıkla attığımızdan emin olabilirsiniz. Bu yöndeki çabalarımız, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşırken her anlamda ülkemizin gelişmesi yönünde olacaktır.

Bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde yaşamakta ve bizlere rehberlik etmektedir. Bu bağlılıkla size layık olmak için tüm çabamızla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”