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Oyder’den sektöre yön verecek araştırma!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan “Yetkili Satıcı Memnuniyet” araştırmasının sonuçları açıklandı. Dünyanın önde gelen pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı. Çarpıcı verilerin elde edildiği araştırma sonucunda yetkili satıcıların yüzde 52’sinin, bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23’lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 17’sinin, otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olduğu, yüzde 41’lik bölümünün ise memnun olmadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Otovitrin 11.04.2022, 08:09
Oyder’den sektöre yön verecek araştırma!

Başkan Mersin “Araştırma sektöre yön verecek”

OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021 yılını kapsayan araştırmanın yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemine değinerek “Bu araştırma ile yetkili satıcıların temsil ettikleri markalardan duyduğu memnuniyet düzeyinin ölçülmesini, finansal destek ve marka yönetimi gibi konularda yetkili satıcıların görüşlerinin değerlendirilmesini hedefledik. Bu ana amaca ek olarak, otomotiv sektörünün geleceğine bakış ile sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak ve çok yönlü olarak değerlendirmek için önemli verilere sahip olduk” dedi.

Başkan Mersin, yetkili satıcıların, markaları ile olan ilişkilerinde, profesyonellik ve sürdürülebilirlik kavramlarına da çok önem verdiklerini kaydederek “Tüketiciye sunulan hizmetin kaynağında marka ile olan ilişkinin sağlıklı olmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, OYDER olarak bu araştırmayı her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre yol gösterecek bir rehber olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Aynı markayla devam”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından yapılan araştırmada yetkili satıcılara sorulan bir başka soru ise gelecekte aynı markayla çalışmaya devam edip etmeyeceği yönünde oldu. Yetkili satıcıların yüzde 75’i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken, yüzde 14’lik bir kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirdi.

Yeni nesil sektörü karlı bulmuyor

Yapılan araştırmada sektörün gelecekte daha iyi olması eğilimine bakıldığında ise, yetkili satıcıların yüzde 26’sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken, yüzde 44’ü daha iyi olmayacağını belirtti.

Yetkili satıcıların yüzde 40’ı, gelecek neslin, sektörü karlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup, farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığını düşünüyor. Yetkili satıcıların yüzde 32’si sektörü karlı bulduklarını ve bu alanda yatırıma devam etmeyi planladıklarını, yüzde 21’i ise karlı bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak bakmadıkları yönünde söylemde bulunuyor. Bunlar arasında sadece yüzde 3’lük bir kesim sektörü karlı bulmadıklarını ve sektörden ayrılıp farklı sektörlere geçmeyi düşündüğünü belirtiyor.

“Online bayilik 5-10 yıl içinde”

Yetkili satıcıların yüzde 24’ü, online bayiliklerin ülkemizde 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42’si 5-10 yıl içinde, yüzde 26’sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46’sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

“Satışlar artacak”

Yetkili satıcıların yüzde 82’si, Türkiye’deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör karlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. Karlılık konusunu da değerlendiren yetkili satıcıların yüzde 49’u karlılığın azalacağını öngörürken, yüzde 36’sı aynı kalacağını, yüzde 16’sı ise artacağını kaydediyor.

Otomobilin geleceği nasıl olacak?

Ipsos tarafından gerçekleştirilen OYDER araştırmasında, yetkili satıcıların büyük çoğunluğu, dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını düşünüyor. Yüzde 7’lik bir kesim ise geleneksel motorların satıştan hiç kalkmayacağı görüşünü taşıyor.

Yetkili satıcıların yüzde 23’ü internete bağlı sürüş teknolojilerinin ülkemizde 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 33’ü 5-10 yıl içinde, yüzde 37’si ise 10 yıldan daha uzun bir süre içinde hayatta yer alacağı fikrini taşıyor.

Yetkili satıcıların yüzde 11’i, otonom araçların ülkemizde 5 yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31’i 5-10 yıl içinde, yüzde 47’si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini dile getiriyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 11’de kalıyor.

Raporun tamamını okumak için

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