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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin; “OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK EKONOMİ CANLANACAK”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Otovitrin 13.08.2021, 16:09
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin; “OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK EKONOMİ CANLANACAK”

Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için Hükümet Yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hükümet Yetkililerine teşekkür ederek şu açıklamada bulundu:

“Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320.000 TL’ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır. Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir.”

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