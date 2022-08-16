OYDER: “Piyasadaki Spekülatif Hareketleri Engellemeye Yönelik Yeni Uygulamayı Destekliyoruz”

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, yeni uygulamanın öneminin altını çizerek şunları söyledi;

“T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik değişikliği ile ilk tescili yapılan araçların 6 ay ve 6.000 km boyunca satış ve pazarlamalarına kısıtlama getirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak destekliyor ve başta Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş olmak üzere tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kararın belli bir süreyi kapsayacak şekilde geçici çıkartılmış olması da, Bakanlığımızın sektör dinamiklerimize güvendiğini ve sorunların global etkilerden kurtulunca düzeleceğine inandığını göstermektedir. Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın, hem Yetkili Satıcılar üzerindeki haksız iddiaları hem de yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum. OYDER olarak, sektörümüzün alışık olduğu kayıtlı ve düzenli ticareti destekleyen her türlü uygulamanın yanında olduğumuzu, dönemlik kazançlar peşinde koşarak bu değerli sektörü zedeleyenlere de karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

Yeni yönetmeliğin sektöre ve özellikle de tüketicilere hayırlı olmasını dilerim.”