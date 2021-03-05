OYDER'den açıklama geldi...

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ile ilgili söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

OYDER Yönetim Kurulu olarak 32 yıldır yapıldığı gibi aylık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdiğimizi ve başkanımız ile birlikte görevimizin başında olduğumuzu bildiririz. Bu doğrultuda OYDER Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar için hiç kimsenin istikamet belirlemesi de doğru değildir.

Konu ile ilgili olarak asılsız ve dayanaktan yoksun söylemlerde bulunanlar hakkında tüm kanuni haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna duyururuz.