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OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği - OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti.
Otovitrin 20.04.2022, 22:25 20.04.2022, 22:28
OYDER'de başkan Turgay Mersin istifa kararı aldığını duyurdu. Mersin "20 Nisan 2022 tarihinde ypaılan yönetim kurulunda alınan karar ile üstlendiğim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Derneğimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diler, yeni yönetime başarılar dilerim" dedi.