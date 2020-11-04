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OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu otomotiv sektörünü değerlendirdi
Eylül ayındaki 94 bin 733 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atılmıştır. 2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18.392 adet olarak kayıtlara yansımış durumda. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 588 bin 354 adetlik satış otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla oranla yüzde 78,1’lik bir büyümeye imza atılmıştır.
Otovitrin 04.11.2020, 09:31
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“Toplam pazarda 800 binli adetler sürpriz olmayacaktır”
2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngörmüştük. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumdadır. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır.
Özellikle hafif ticari araç pazarının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 oranında artış göstermesi dikkat çekici bir durumdur. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın üretim merkezi olan Türkiye’de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişmedir. Böylelikle Türk sanayisinin eli kuvvetlenecektir.
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|18. West Bromwich
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|Takımlar
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|17
|2. Real Madrid
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|16
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