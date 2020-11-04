OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu otomotiv sektörünü değerlendirdi

2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngörmüştük. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumdadır. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır.

2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngörmüştük. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumdadır. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır.

2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngörmüştük. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumdadır. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır.

Özellikle hafif ticari araç pazarının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 oranında artış göstermesi dikkat çekici bir durumdur. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın üretim merkezi olan Türkiye’de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişmedir. Böylelikle