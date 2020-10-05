OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu 2020 yılının otomotiv sektörünü değerlendirdi

Eylül ayında gelen 90 bin 619 adetlik satış son 20 yılın en yüksek rakamı. Pazarın 1 milyonlu adetlerde seyrettiği dönemlerde bile eylül aylarında 85-86 bin civarında rakamlara ulaşılırdı. Ağustos’ta satış adedi 61 bin 533 olmuştu. Ağustos ayında fabrikaların 2-3 hafta kapalı olması münasebetiyle ağustos rakamları biraz düşük gerçekleşmişti, bunu da göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Pandemi etkisiyle otomotivin, lojistik sektörüyle beraber mart ve nisan aylarında bir miktar küçülmeye başladığını görmüştük. Fakat haziran ayında yüzde 0,49’luk faiz oranlarıyla kamu bankalarının sektörü desteklemeleriyle birlikte otomotivde tekrar yükselişe geçildi. 30 Ağustos tarihinde ise otomotivde bir matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV artışı geldi. Matrah güncellemesinin de şu andaki satışlara baktığımızda güncellenen matrahın yerli araca bir miktar yaradığını görüyoruz. ÖTV’nin yüzde 60’tan 80’e çıkmasıyla yerli üretimin rakamı yüzde 51,72 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye’de üretilen araçların payının yükseldiğini de gözlemliyoruz.

Pazar 750 bini bulabilir

Son çeyreğe girdiğimiz bu dönemde yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız. Bu yılın, haziran, temmuz, ağustos ve eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz. Bunun yanında ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60’ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum. Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Ancak bekleme süreleri de yeniden makul seviyelere ulaşmaya başladı.