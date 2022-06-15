Oyak Renault, TİM’in İhracat Şampiyonları Listesi’ne Bu Sene de Adını Yazdırdı

Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu: “Paydaşlarımızla birlikte büyümek ve Türkiye ekonomisini birlikte büyütmekten gurur duyuyoruz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu ve 2021 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, 13 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl hazırladığı "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" sıralamasına göre Oyak Renault, 2021 yılında 2 milyar (2.018.779.534) dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer aldı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan’ın katılımıyla TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İhracatın Şampiyonları” Ödül Töreninde ödülü, Oyak Renault Fabrika Genel Müdürü Kaan Özkan aldı.

“Türkiye ekonomisi için 52 yıldır çalışıyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Oyak Renault olarak, Türkiye’nin ihracatına ve istihdamına katkı sağladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. 52 yıldır bu topraklarda kök salmış bir firma olarak, ülke istihdamına ve ihracatına destek olurken, ortaklarımız ve çevremizdeki tedarikçi ekosistemiyle birlikte geliştik ve büyüdük. Teknoloji yatırımlarımız ve AR-GE faaliyetlerimizle de Türkiye ekonomisinin kalkınmasına fayda sağlamayı sürdürmekte kararlıyız. Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve geleceğin dünyasının gereklerine hızlı adapte olarak her geçen gün sektörümüze ve ülkemize daha fazla fayda yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.