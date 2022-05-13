ÖTV olmasaydı araç fiyatları nasıl olurdu?
Sıfır kilometre bir otomobil almak isteyen bir insanın günümüzde en az 300 bin TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor. Ortalama 300 bin TL'si olan bir vatandaşın alacağı araba markası seçenekleri de yok çünkü ülkemizde 300 Bin TL'ye yalnızca tek bir araba markası kaldı. Peki araçlarda ÖTV olmasaydı fiyatları nasıl olurdu? İşe detaylar...
Shiftdelete.com'den Gökberk Baycan'ın haberine göre;
ÖTV’siz hatchback model listesi:
Renault Clio
Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygirli modelin şuanki satış fiyatı 313 bin TL. 165 bin 783 TL‘lik net fiyata sahip olan Clio, yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyor. 99 bin 470 TL ÖTV ödenilen araca ayrıca 47 bin 745 TL’lik KDV ekleniyor. Clio’nun giriş seviyesinin sadece KDV hesaplandığında değeri ise 195 bin 625 TL oluyor.
Hyundai i20
Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun liste fiyatı 310 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Net fiyatı 164 bin 469 TL olan Hyundai i20 de yine yüzde 60’lık ÖTV ile vergilendiriliyor. 98 bin 675 TL’lik ÖTV uygulanan araca ödenilen KDV tutarı ise 47 bin 364 TL. i20’nin giriş versiyonunun fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 194 bin 62 TL olarak hesaplanıyor.
Opel Corsa
Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 modelinin fiyatı internet sitesinde 379 bin 900 TL olarak belirtiliyor. 189 bin 381 TL’lik fiyatı ile Opel Corsa yüzde 70’lik ÖTV’ye maruz kalıyor. 132 bin 567 TL ÖTV ödenilen araca aynı zamanda 57 bin 950 TL’lik KDV ekleniyor. Opel Corsa’nın giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile 223 bin 470 TL oluyor.
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf Impression 1.0 TSI 110 PS 6 ileri manuel şanzımanlı modelin giriş fiyatı 545 bin 800 TL. Yüzde 80’lik ÖTV dilimine giren Golf’ün net fiyatı 256 bin 149 TL. Uygulanan 204 bin 919 TL’lik ÖTV ve 82 bin 992 TL’lik KDV ile birlikte Golf’ün fiyatı yarım milyonu aşıyor. Sadece KDV ödendiğinde ise Golf’ün giriş seviyesinin fiyatı 303 bin 202 TL olarak hesaplanıyor.
Peugeot 208
Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT için istenen fiyat 370 bin TL. 184 bin 446 TL‘lik net fiyatı ile 208, yüzde 70’lik ÖTV diliminde yer alıyor. 129 bin 112 TL ÖTV ödenilen aracın KDV’si ise 56 bin 440 TL. Peugeot 208’in giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 217 bin 647 TL oluyor.
ÖTV’siz sedan model listesi:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy için istenen rakam 295 bin 900 TL. Egea, 156 bin 726 TL‘lik net fiyatı ile yüzde 60’lık ÖTV dilimine giren ender modellerden oluyor. 94 bin 36 TL ÖTV eklenen aracı satın almak için ayrıca 45 bin 137 TL KDV ödemek gerekiyor. Fiat Egea Sedan’ın giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 184 bin 937 TL oluyor.
Honda Civic Sedan
Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium paket için 593 bin 700 TL‘lik fiyat belirlenmiş durumda. Türkiye’ye 279 bin 519 TL‘lik fiyattan giriş yapan Civic, yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor. Civic almak isteyenle 213 bin 615 TL ÖTV ödemek zorunda kalırken aynı zamanda 90 bin 564 TL’lik KDV mevcut. Civic Sedan modelinin giriş versiyonunun ÖTV’siz fiyatı ise 329 bin 833 TL.
Renault Megane Sedan
Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg için markanın internet sitesinde belirtilen rakam 445 bin TL. Megane, 209 bin 510 TL‘lik net fiyatı ile %80’lik vergi dilimine giriyor. 167 bin 608 TL ÖTV ödenmesi gereken Megane için ayrıca 67 bin 881 TL de KDV mevcut. Ülkemizde satın alınabilen en ucuz Megane Sedan’ın sadece KDV ile hesaplanan fiyatı ise 247 bin 222 TL.
Toyota Corolla Sedan
Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision için markanın internet sitesinde istenen rakam 432 bin 650 TL. 203 bin 695 TL‘lik fiyattan ülkemize giriş yapan Corolla, yüzde 80’lik vergi dilimine dahil. 162 bin 956 TL ÖTV ödenmesi gereken aracın 65 bin 997 TL’lik KDV’si bulunuyor. Toyota Corolla’nın baz versiyonunun değeri sadece KDV ile hesaplandığında ise 240 bin 361 TL oluyor.
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression’un liste fiyatı 769 bin 500 TL olarak belirlenmiş. 361 bin 193 TL’lik net fiyatı ile Passat da çoğu araçta olduğu gibi yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor. 288 bin 955 TL ÖTV uygulanan araca ödenen KDV değeri ise 117 bin 26 TL. ÖTV olmadan sadece KDV ile hesaplandığında Passat’ın değeri ise 427 bin 499 TL oluyor.
ÖTV’siz SUV model listesi:
Dacia Duster
Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 modelinin internet sitesinde belirtilen fiyatı 394 bin 900 TL. En çok satan SUV modeller arasında bulunan Duster, 196 bin 859 TL‘lik net fiyatı ile yüzde 70’lik ÖTV diliminde kendisine yer buluyor. 137 bin 800 TL‘lik ÖTV ödenmesi gereken aracın KDV değeri ise 60 bin 238 TL. Giriş seviyesi Dacia Duster’ın fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında 232 bin 294 TL oluyor.
Hyundai Tucson
Hyudani 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite modelinin liste fiyatı 794 bin TL. Türkiye’ye 373 bin 822 TL‘den giriş yapan Tucson yüzde 80’lik vergi dilimine dahil. 299 bin 58 TL’lik ÖTV ödenmesi gereken araca ayrıca 121 bin 118 TL değerinde KDV ekleniyor. Giriş seviyesi Hyundai Tucson’ın fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 441 bin 111 TL oluyor.
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna için istenen rakam 696 bin 400 TL. 327 bin 871 TL‘den Türkiye’ye giriş yapan Qashqai, yüzde 80’lik ÖTV dilimine dahil oluyor. 262 bin 297 TL ÖTV ödenen aracın KDV tutarı ise 106 bin 230 TL. Giriş seviyesi bir Nissan Qashqai’nin ÖTV indirimli tutarı ise 386 bin 888 TL oluyor.
Opel Crossland
Opel Crossland 1.2 130 HP BENZİN MT6 Essential için markanın internet sitesinde belirtilen fiyat 469 bin 700 TL. 221 bin 139 TL‘den ülkemize giriş yapan model yüzde 80’lik ÖTV dilimi ile karşılaşıyor. 176 bin 911 TL değerinde ÖTV ödenen aracın aynı zamanda 71 bin 649 TL değerinde KDV’si de var. Giriş seviyesindeki Opel Crossland’ın ÖTV’siz fiyatı ise 260 bin 944 TL olarak hesaplanıyor.
Peugeot 2008
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT için istenen fiyat 552 bin TL. 259 bin 857 TL‘lik net fiyata sahip olan 2008, yüzde 80’lik vergi dilimi mağdurlarından. 207 bin 909 TL‘lik ÖTV tutarına sahip olan modeli satın almak için ayrıca 84 bin 203 TL KDV ödemek gerekiyor. 2008’in giriş versiyonunun ÖTV indirimli KDV dahil fiyatı ise 306 bin 666 TL olarak hesaplanıyor.
ÖTV NEDİR?
Ötv açılımı Özel Tüketim Vergisi anlamına gelen ÖTV ne demek dediğimizde harcama vergisidir. Ürün veya mallar üzerinden devlete kesilen bir vergi türüdür. Avrupa Birliği’ne uygun şekilde Türkiye’de de kanunlarla sınırları belirlenmiş olan ÖTV’nin uygulanma amacı zararlı mal ya da maddelere uygulanarak kullanımını azaltmanın amaçlanmasıdır. Bu nedenle sosyal faydayı gözetmektedir.