ÖTV olmasaydı araç fiyatları nasıl olurdu?

Shiftdelete.com'den Gökberk Baycan'ın haberine göre;

ÖTV’siz hatchback model listesi:

Renault Clio

Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygirli modelin şuanki satış fiyatı 313 bin TL. 165 bin 783 TL‘lik net fiyata sahip olan Clio, yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyor. 99 bin 470 TL ÖTV ödenilen araca ayrıca 47 bin 745 TL’lik KDV ekleniyor. Clio’nun giriş seviyesinin sadece KDV hesaplandığında değeri ise 195 bin 625 TL oluyor.

Hyundai i20

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun liste fiyatı 310 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Net fiyatı 164 bin 469 TL olan Hyundai i20 de yine yüzde 60’lık ÖTV ile vergilendiriliyor. 98 bin 675 TL’lik ÖTV uygulanan araca ödenilen KDV tutarı ise 47 bin 364 TL. i20’nin giriş versiyonunun fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 194 bin 62 TL olarak hesaplanıyor.

Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 modelinin fiyatı internet sitesinde 379 bin 900 TL olarak belirtiliyor. 189 bin 381 TL’lik fiyatı ile Opel Corsa yüzde 70’lik ÖTV’ye maruz kalıyor. 132 bin 567 TL ÖTV ödenilen araca aynı zamanda 57 bin 950 TL’lik KDV ekleniyor. Opel Corsa’nın giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile 223 bin 470 TL oluyor.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Impression 1.0 TSI 110 PS 6 ileri manuel şanzımanlı modelin giriş fiyatı 545 bin 800 TL. Yüzde 80’lik ÖTV dilimine giren Golf’ün net fiyatı 256 bin 149 TL. Uygulanan 204 bin 919 TL’lik ÖTV ve 82 bin 992 TL’lik KDV ile birlikte Golf’ün fiyatı yarım milyonu aşıyor. Sadece KDV ödendiğinde ise Golf’ün giriş seviyesinin fiyatı 303 bin 202 TL olarak hesaplanıyor.

Peugeot 208

Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT için istenen fiyat 370 bin TL. 184 bin 446 TL‘lik net fiyatı ile 208, yüzde 70’lik ÖTV diliminde yer alıyor. 129 bin 112 TL ÖTV ödenilen aracın KDV’si ise 56 bin 440 TL. Peugeot 208’in giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 217 bin 647 TL oluyor.