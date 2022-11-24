ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV Matrah oranları:

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

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Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı