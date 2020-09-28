ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyat listesi nasıl oldu?

GÜNCEL NİSSAN NAVARA FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası otomobil fiyatları gibi pickup fiyatları da arttı. Pickup almayı düşünenler için en popüler seçeneklerden biri olan Nissan Navara'nın öTV'den sonra fiyat listesi nasıl oldu hemen bakalım...