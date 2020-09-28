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ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyat listesi nasıl oldu?
ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyat listesi nasıl oldu? Güncel Nissan Navara fiyat listesine baktık.
Otovitrin 28.09.2020, 15:07 28.09.2020, 15:10
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GÜNCEL NİSSAN NAVARA FİYAT LİSTESİ
ÖTV sonrası otomobil fiyatları gibi pickup fiyatları da arttı. Pickup almayı düşünenler için en popüler seçeneklerden biri olan Nissan Navara'nın öTV'den sonra fiyat listesi nasıl oldu hemen bakalım...
- 2.3 dCi 163 Düz Vites 4×4 Visia paketli Nissan Navara fiyatı: 248.100 TL
- 2.3 dCi 163 Düz Vites 4×4 Tekna Nissan Navara fiyatı: 255.900 TL
- 2.3 dCi 190 Otomatik Vites 4×4 Platinum Nissan Navara fiyatı: 291.100 TL
Görüldüğü üzere sıfır Nissan Navara fiyatları 250 bin TL bandından başlayıp 300 bin TL bandına uzanıyor. Elbette ikinci el Navara da bakabilirsiniz.
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|3
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|Takımlar
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|P
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|3
|7
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|3
|7
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|3
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|5. Adanaspor
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|5
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|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
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|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
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|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0