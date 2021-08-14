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ÖTV değişikliği sonrası fiyatı düşen otomobiller hangileri?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

Otovitrin 14.08.2021, 09:16
ÖTV değişikliği sonrası fiyatı düşen otomobiller hangileri?

Buna göre, yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. 

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti.

Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre; matrah düzenlemesinin ardından bazı otomobil fiyatları şöyle oldu: 

Fiat Egea 1.4 Fire


Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe


Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel


Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance


Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10


Çıplak fiyatı: 91.723 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra


Çıplak fiyatı: 108.947 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage


Çıplak fiyatı: 137.900 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke


Çıplak fiyatı: 137.382 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB


Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon


Çıplak fiyatı: 108.757 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf


Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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