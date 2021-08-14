ÖTV değişikliği sonrası fiyatı düşen otomobiller hangileri?

Buna göre, yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti.

Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre; matrah düzenlemesinin ardından bazı otomobil fiyatları şöyle oldu:

Fiat Egea 1.4 Fire



Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe



Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel



Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel

Çıplak fiyatı: 142.655 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance



Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10



Çıplak fiyatı: 91.723 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra



Çıplak fiyatı: 108.947 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage



Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke



Çıplak fiyatı: 137.382 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB



Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon



Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf



Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira