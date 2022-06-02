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Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi!

Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan yolda hız sınırı 130 kilometreye, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarılacak.

Otovitrin 02.06.2022, 10:37 02.06.2022, 10:45
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi!

1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

#otoyol
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