Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
orta şiddetli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121118
ALTIN
295.135
DOLAR
5.8851
STERLİN
7.6721
EURO
6.5331

Otoshops’da yönetim değişikliği

ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops’da üst düzey yönetim değişikliği gerçekleşti. Melih Mutlu, Otoshops Genel Müdürü olarak göreve başladı. 

Otoshops’da yönetim değişikliği

ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops’da üst düzey yönetim değişikliği gerçekleşti. Melih Mutlu, Otoshops Genel Müdürü olarak göreve başladı. 

17 Ocak 2020 Cuma 16:45
1245 Okunma
Otoshops’da yönetim değişikliği

2. El otomobil almak veya satmak isteyenlerin başvuru noktası haline gelen Otoshops’un yeni Genel Müdürü Melih Mutlu, 2015 yılından bu yana Otoshops Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapıyordu. 

Melih Mutlu daha önce Çetaş Otomotiv, Doğuş Otomotiv/DOD ve Otomol, şirketlerinde yöneticilik pozisyonunda görev yaptı. 

Melih Mutlu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

OTOSHOPS Nedir?

2. el pazarında bir ilki gerçekleştiren Otoshops, satacağı her araca 2 yıla kadar garanti veriyor. Yol yardım hizmetini de içeren Otoshops Garanti, mekanik parçaların yüzde 90’ını kapsıyor. 

Otoshops, her marka ve her model aracı detaylı ekspertize tabi tutarak anlık durumunu tespit ediyor ve aynı gün içinde araç sahibine ödemesini yaparak satın alıyor. Araçlar, görünüm yenileme işleminden geçirilerek sıfır araç standartları ile showroomlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor. 

2. el otomobil pazarına getirdiği yenilikler ile 2. El araç almak isteyenlerin tek adresi Otoshops, hizmete sunduğu “Kolay Sat” uygulaması şimdide aracını satmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 

Otoshops, zaman kavramının önem kazandığı günümüzde, aracını satmak isteyen müşterilerini araç gösterme, ekspertize yaptırma, pazarlık gibi uzun süren yorucu ve zahmetli satış süreçlerinden kurtarıyor. “Kolay Sat” uygulaması ile aracını satmak isteyenler tüm işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. 

2. El aracını piyasa değerinden satmak isteyenler için tüm işlemleri kolaylaştıran uygulama Otoshops web sitesi (www.otoshops.com) üzerinden sunuluyor. 2. el aracını satmak isteyen bir kullanıcı, site üzerinden marka, model, yıl, kilometre, motor gücü bilgileri, donanım gibi bilgileri doldurarak Otoshops’a ulaştırıyor. 

Otoshops tarafından hemen bir ekspertiz randevusu oluşturuluyor ve boya, değişen parça, hasar kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulan ekspertiz raporunun ardından 3 gün boyunca geçerli olacak fiyat teklifi sunuluyor. Teklif, satıcı tarafından kabul edilirse aracı satın alınarak parası anında hesaba geçiyor ve tüm bu işlemler yaklaşık 2 saat sürüyor. 

Otoshops, ayrıca sektörde bir ilki gerçekleştirerek, satın alınan aracı herhangi bir neden göstermeksizin 14 gün içerisinde geri getiren müşterilerine, başka bir araçla değiştirme imkanı tanıyor. 

Otoshops Finans, satılan tüm araçlara, 48 ay vadeli özel kredi seçenekleri ile sadece 20 dakikada finansman desteği sağlıyor. 

Otoshops Sigorta, sigorta hizmetlerinde de farklılık yaratıyor. Müşterilerine, 18 farklı şirketten aldığı kasko ve trafik sigortası tekliflerini değerlendirerek en uygun seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda kasko ve trafik sigortası bedellerini de araç kredisine dahil ederek ödeme kolaylığı sağlıyor.  

Tüm devir-tescil işlemleri de maksimum 2 saat içerisinde tamamlanarak, araç müşteriye teslim ediliyor. 


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu
Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu
Petronas’tan motosikletlere UltraFlex™ teknolojili madeni yağ ailesi!
Petronas’tan motosikletlere UltraFlex™ teknolojili madeni yağ ailesi!
Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım (BÇGT) projesi eğitimleri sürüyor
Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım (BÇGT) projesi eğitimleri sürüyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim