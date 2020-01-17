Otoshops’da yönetim değişikliği

2. El otomobil almak veya satmak isteyenlerin başvuru noktası haline gelen Otoshops’un yeni Genel Müdürü Melih Mutlu, 2015 yılından bu yana Otoshops Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapıyordu.

Melih Mutlu daha önce Çetaş Otomotiv, Doğuş Otomotiv/DOD ve Otomol, şirketlerinde yöneticilik pozisyonunda görev yaptı.

Melih Mutlu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

OTOSHOPS Nedir?

2. el pazarında bir ilki gerçekleştiren Otoshops, satacağı her araca 2 yıla kadar garanti veriyor. Yol yardım hizmetini de içeren Otoshops Garanti, mekanik parçaların yüzde 90’ını kapsıyor.

Otoshops, her marka ve her model aracı detaylı ekspertize tabi tutarak anlık durumunu tespit ediyor ve aynı gün içinde araç sahibine ödemesini yaparak satın alıyor. Araçlar, görünüm yenileme işleminden geçirilerek sıfır araç standartları ile showroomlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

2. el otomobil pazarına getirdiği yenilikler ile 2. El araç almak isteyenlerin tek adresi Otoshops, hizmete sunduğu “Kolay Sat” uygulaması şimdide aracını satmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Otoshops, zaman kavramının önem kazandığı günümüzde, aracını satmak isteyen müşterilerini araç gösterme, ekspertize yaptırma, pazarlık gibi uzun süren yorucu ve zahmetli satış süreçlerinden kurtarıyor. “Kolay Sat” uygulaması ile aracını satmak isteyenler tüm işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

2. El aracını piyasa değerinden satmak isteyenler için tüm işlemleri kolaylaştıran uygulama Otoshops web sitesi (www.otoshops.com) üzerinden sunuluyor. 2. el aracını satmak isteyen bir kullanıcı, site üzerinden marka, model, yıl, kilometre, motor gücü bilgileri, donanım gibi bilgileri doldurarak Otoshops’a ulaştırıyor.

Otoshops tarafından hemen bir ekspertiz randevusu oluşturuluyor ve boya, değişen parça, hasar kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulan ekspertiz raporunun ardından 3 gün boyunca geçerli olacak fiyat teklifi sunuluyor. Teklif, satıcı tarafından kabul edilirse aracı satın alınarak parası anında hesaba geçiyor ve tüm bu işlemler yaklaşık 2 saat sürüyor.

Otoshops, ayrıca sektörde bir ilki gerçekleştirerek, satın alınan aracı herhangi bir neden göstermeksizin 14 gün içerisinde geri getiren müşterilerine, başka bir araçla değiştirme imkanı tanıyor.

Otoshops Finans, satılan tüm araçlara, 48 ay vadeli özel kredi seçenekleri ile sadece 20 dakikada finansman desteği sağlıyor.

Otoshops Sigorta, sigorta hizmetlerinde de farklılık yaratıyor. Müşterilerine, 18 farklı şirketten aldığı kasko ve trafik sigortası tekliflerini değerlendirerek en uygun seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda kasko ve trafik sigortası bedellerini de araç kredisine dahil ederek ödeme kolaylığı sağlıyor.

Tüm devir-tescil işlemleri de maksimum 2 saat içerisinde tamamlanarak, araç müşteriye teslim ediliyor.



