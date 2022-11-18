“Otoshops Nakit” İle Aracını Anında Sat, Değerinde Sat

İkinci el otomotiv sektörünün güvenilir markası Otoshops, “Otoshops Nakit” uygulaması ile aracını anında ve değerinde satmak isteyenlere yeni bir kanal oluşturuluyor.

“2. el pazarı durgun geçiyor”

Aracını anında kolay ve güvenilir bir şekilde satmak veya değiştirmek isteyen müşterileri için ‘Otoshops Nakit’ hizmeti ile farklılık yaratmak istediklerini söyleyen Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ÖTV matrahlarındaki düzenleme beklentisi ve krediye erişimde yaşanan sorunların, 2. el pazarına durgunluk olarak yansıdığını belirtti.

Otomotiv sektöründe araç bulunurluğunun henüz tam olarak çözülemediğinden bahseden Mutlu, “Sıfır araç almak isteyenlerin halen birçok modelde sıra beklemesi ve mevcut araçlarını ellerinde tutmaları, 2. el pazarında durgunluk yaşanmasına da neden oldu. Diğer yandan, kamuoyunda çeşitli platformlarda dile getirilen ÖTV indirimi beklentisi de potansiyel alıcıları bekleme konumuna soktu. Geçtiğimiz günlerde yetkili makamlarca yapılan açıklamalar ile ÖTV‘de sadece matrah düzenlemesinin gündemde olduğunun belirtilmesi, pazardaki belirsizliği bir nebze de olsa azalttı. Tüm bunların etkisi ile 2022 yılında bir önceki yıla göre 2. el otomobil pazarında bir daralma yaşanacak gibi görünüyor. Biz de bu dönemi hizmet yelpazemizi ve kapsama alanımızı genişletmek için değerlendiriyoruz” dedi.

“Adresinizde ekspertiz hizmeti”

Haftalık fiyat analizleri ile en güncel fiyatlandırmaların yapıldığı “Otoshops Nakit” uygulaması, toplam 4 adımdan oluşuyor. Aracını satmak isteyen müşteriler, önce otoshops.com üzerinden “Otoshops Nakit” sistemine araç bilgilerini giriyor ve online ön fiyat teklifine ulaşıyor. Ön fiyatı kabul etmesi halinde kendisi için en uygun tarih ve saatte ekspertiz randevusu oluşturuyor. Randevuya gelen müşterilerin araçları, Otoshops’un uzman ekspertiz ekibi tarafından detaylıca inceleniyor. Ekspertiz işlemi tamamlandıktan sonra nihai fiyat teklifi müşterilere sunuluyor. Nihai fiyat teklifini kabul eden müşterilerin satış işlemleri “Güvenli Ödeme Sistemi” aracılığıyla tamamlanıyor ve parası hesabına anında yatırılıyor.

“Otoshops Nakit”, aynı zamanda “Mobil Ekspertiz” hizmeti sayesinde İstanbul içerisinde ikamet eden müşterilerine, bulundukları adresten hizmet alma kolaylığı sağlıyor. Ekspertiz için aracın bulunduğu adrese gelen mobil ekipler, aracınızı beklemeden satma avantajı sunuyor. Fiyatta uzlaşılması halinde ise Otoshops, aracınızı değerinde anında satın alıyor. otoshops.com üzerinden ulaşacağınız “Mobil Ekspertiz” hizmeti ile alım satım işlemleri, kurumsal güvence avantajıyla yürütülüyor.

Otoshops’un deneyimli kadrosu, ikinci el otomotiv pazarında yenilikçi, dinamik ve teknolojik gelişmelere açık altyapısı, sektöre yeni bir soluk getirme mottosu ile çıktığı yolda ilerlemeye devam ediyor ve Türkiye’nin en geniş hizmet noktasına sahip ikinci el markası olmak için adım atıyor. Bu doğrultuda Otoshops yetkili satıcılarının bulunduğu tüm noktalardan “Otoshops Nakit” hizmetinden faydanılması amaçlanıyor.

Yapılanma çalışmaları kesintisiz devam eden “Otoshops Nakit”in kısa süre içerisinde tüm Türkiye geneline yayılması planlanıyor.