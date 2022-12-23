Otomotivde “Terminal” Dönemi Başlıyor

21 Aralık’ta kapılarını açan 2plan Terminal, perakende satış ve satın alma işlemlerinin yanında son kullanıcıların da ihalelerden araç satın almasına ya da ihalelerde aracını satmasına olanak tanıyor. İkinci el araç alım ve araç satma hizmetini deneyimleyebilen tüketici aynı zamanda Terminal’de kültürel etkinlik ve sergilerin de keyfini çıkarabilecek.

Aracıyı ortadan kaldırarak tüketiciye avantaj sağlayan B2C sistemini devreye alan Terminal konsepti bu alanda da bugüne kadar yapılmamış olanı yapmaya hazırlanıyor. Nihai tüketicinin doğrudan ve aracısız araç almasına olanak sağlayan bu benzersiz konsept, yine tüketicinin aracını ihalede satmasına da imkan sağlıyor.

Sergi, toplantı ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapabilen dönüştürülebilir 1400 m2 alana sahip 2plan Terminal, bir sosyal buluşma ve deneyimleme alanı olmaya hazırlanıyor. Kolay ulaşılır konumu ve park olanağı, şık konsepti ve diğer tesis avantajları ile sergi, eğitim, tiyatro, etkinlik ve ihalelerin gözde mekanı haline gelecek Terminal, tüm otomotiv meraklılarının deneyim alanı olmaya da aday konsept bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da benzersiz bir yapı sunan 2plan Terminal’in açılışında konuşma yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, nihai tüketici ve aracı firma için ayrı fiziki ihale olanağının 2plan Terminal’de bulunduğunu, bu özellikleriyle konseptin benzersiz olduğunu dile getirerek şunları söyledi;

“Türkiye otomotiv pazarında, tüketiciye ikinci el araç satışını güven duyulabilecek bir kurumun çatısı altında gerçekleştirmeyi vizyon edinen 2plan olarak, hizmet ve konsept anlayışımızı bir adım ileriye götürüyoruz. Burası bir deneyim Terminali olmasıyla birlikte nakit alım, ikinci el satış, ihale, premium araç satışı, etkinlik ve organizasyon gibi birçok hizmeti tek bir noktadan sağlayacak olan bir merkez.

Günümüzde online ihale ve müzayede uygulamaları çok daha popüler hale geliyor. Ancak otomobil alışverişi için önemini koruyan fiziki ihalenin nihai tüketici için uygulaması hem Türkiye’de hem de daha global çapta ilk defa gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz istedikleri takdirde ihale veya perakende yoluyla satış ve satın alma yapacaklar. Araç sahibi aracını ihale ile satmaya getirebilir, yine ihaleden araç satın alabilir. Müşterilerimiz ihalelerde istenen fiyata ulaşabilir ve aynı zamanda araç satın alarak aracını yenileyebilir. Bu şekilde, işlemlerin hepsinin bir arada yapılabileceği başka bir konsept bulunmuyor. Bu ayrıcalıkların sunulduğu 2plan Terminal konsepti; merkezi konumuyla, şehrin ve şehir hayatının kalbi denilebilecek bir noktada hayata geçmiş durumda. Bütün bu özellikleriyle 2plan Terminal benzersiz bir konsept, oluşum.”

2plan Terminal’in aynı zamanda da bir sosyal yaşam ve deneyimleme alanı olarak tasarlandığını da belirten Ülgür, hazırlanan tam donanımlı ve özel tasarlanmış etkinlik bölümünde konser ve sergilerin de düzenlenebileceğini; bu yönüyle de öncü ve yenilikçi bir konsept olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye 2023’te yüzde 4-5 aralığında büyüyecek

2plan Terminal konsept oluşumunun açılış ve tanıtım toplantısında 2. el otomotiv sektörünü de değerlendiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, sektörün yılı 7,5 milyon adetlerde kapatmasını beklediklerini kaydederek 2023 yılı için şu değerlendirmede bulundu;

“2plan olarak 2022 yılı sonu itibariyle 13 bayiye ulaştık. Diğer yandan dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 civarında, Türkiye’nin ise yüzde 4-5 aralığında büyümesini ön görmekteyiz. Dünyada enflasyona yönelik faiz artırımları ile başlayan politikaların yavaşlama evresine gireceğini; faiz artırımlarının dünya genelinde duracağını öngörüyoruz. Türkiye’nin ise 2023 yılında seçim ekonomisine girmesi likidite açısından bolluk yaşanmasına ve ekonominin canlanmasına sebep olacaktır. Fakat kurlardaki artış hassasiyetinin devam edecek olması ekonomik kırılganlıkların yaşanacağı bir yıl olmasına sebep olabilir. Bu veriler ışığında ikinci el otomotiv sektörünün bu yıla paralel bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz. 2plan Terminal’in ise yıllık ortalama 5 bin araçlık bir kapasitesi olduğuna inanıyoruz”

“Sektörün böyle bir Terminale ihtiyacı var”

2plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat ise otomotiv sektöründe böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu belirterek “Dünyada örneklerini de inceledik. Burası güvenli bir ortam olacak. Kiralama firmalarının sorunlarına bir çözüm merkezi, deneyim terminali olacak. 2plan Terminal, tüm kiralama firmalarının yanı sıra bireysel alıcı ve satıcılara da hizmet vermek amacıyla kuruldu” dedi.