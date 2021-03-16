Otomotivde taksit düzenlemesi

Otomotiv ve konutta taksit düzenlemesine gidildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklendi.

Böylelikle konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarılırken, otomotiv kapsam içine alındı.

Nihai fatura değerine göre otomotivde taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

- 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

- 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

- 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

- 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay